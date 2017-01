Lazio-Crotone: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Lazio (4-3-3): Marchetti; Basta, de Vrij, Wallace, Radu; Parolo, Biglia, Milinkovic; Kishna, Immobile, Lombardi. All.: Inzaghi

Squalificati: Anderson (1), Lulic (1)

Indisponibili: Keita, Lukaku



Crotone (4-3-3): Festa; Rosi, Ceccherini, Ferrari, Martella; Rohden, Barberis, Capezzi; Palladino, Trotta, Falcinelli. All.: Nicola.

Squalificati: Cordaz (1)

Indisponibili: Tonev, Cojocaru, Mesbah

STATISTICHE OPTA

Non ci sono precedenti tra Lazio e Crotone in Serie A, Serie B o Coppa Italia.

La Lazio ha perso solo due delle ultime 13 partite in questo campionato (8V, 3N), entrambe sono però arrivate negli ultimi quattro incontri in A (inclusa l’ultima partita a San Siro contro l’Inter).

Il Crotone ha invece raccolto sette punti nelle ultime sette giornate, dopo un inizio di Serie A con due pareggi e otto sconfitte nelle prime 10 partite.

I biancocelesti hanno guadagnato 65 punti nel 2016 (quarta miglior squadra di Serie A), 46 dei quali dall’arrivo di Simone Inzaghi in 25 partite (1.84 di media).

Il Crotone ha subito più gol di ogni altra squadra nei 15 minuti finali di entrambi i tempi di gioco: otto nel primo (come il Cagliari), 11 nel secondo.

La Lazio è la squadra che in percentuale subisce più gol nella ripresa, 86% (18 su 21), tra cui tutti gli ultimi 12.

Di fronte la squadra che segna più gol su sviluppi di un calcio di punizione indiretto (Lazio, tre) e quella che ne subisce il maggior numero in questa situazione di gioco (Crotone, cinque).

I biancocelesti sono anche i migliori nel gioco aereo con otto centri di testa, un record in questo campionato.

Ciro Immobile non segna da sette partite in campionato: si tratta del suo digiuno realizzativo più lungo in A dal settembre 2013.

Inoltre, solo una delle ultime nove reti della Lazio in A portano la firma di un attaccante: Keita contro la Fiorentina lo scorso 18 dicembre.

Diego Falcinelli ha segnato tutte le ultime tre reti del Crotone in trasferta: dall'ottava giornata in poi è l'unico dei calabresi ad esser andato in gol lontano da casa.

