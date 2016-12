Lazio: fra Keita e la società la situazione è sempre più critica

Aria tesa in casa Lazio: la società è intenzionata a trovare un accordo con Keita Balde per il rinnovo di contratto e se ciò non dovesse avvenire le possibilità che il giocatore lasci la squadra biancoceleste aumenterebbero di nuovo.

L’attaccante senegalese sarà impegnato nel prossimo mese di gennaio con la sua Nazionale in Coppa d’Africa e nel frattempo la dirigenza della Lazio vorrebbe trovare con il suo entourage un’intesa di massima per rinnovare il suo contratto. Tuttavia le due parti sembrano ancora molto distanti e il giovane calciatore classe ’95 non sembra essere molto intenzionato a proseguire la sua carriera nella capitale. Keita aveva già manifestato l’intenzione di lasciare la società biancoceleste nella scorsa sessione estiva di mercato, ma alla fine le pretese del presidente Claudio Lotito lo avevano costretto a rimanere. Il proprietario della squadra infatti valuta ancora adesso il giovane calciatore africano sui 30 milioni di euro e non pare essere intenzionato ad abbassare la sua richiesta.

Se la Lazio e l’entourage di Keita Balde non dovessero trovare un accordo per il rinnovo di contratto del giocatore, la volontà di quest’ultimo potrebbe non essere sufficiente per lasciare la squadra allenata da Simone Inzaghi. Qualsiasi club vorrà ingaggiare Keita difatti non potrà fare altro che soddisfare le pretese di Lotito, il quale tante volte in passato ha dimostrato scarsa disponibilità ad abbassare i prezzi per i suoi giocatori.

di Davide La Vattiata

Video - Diaconale: "Chiedo scusa a nome della Lazio e di Lulic" 02:37

Leggi tutti gli articoli su Agenti Anonimi