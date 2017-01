Lazio, Immobile: “Lotteremo per andare in Champions League”

"Non so se andremo in Champions, ma lotteremo per arrivarci a tutti i costi, per arrivare più in alto possibile. Vogliamo migliorare quanto fatto finora". È la promessa di Ciro Immobile, attaccante della Lazio, intervenuto in conferenza stampa a Formello. "Sappiamo che abbiamo davanti squadre attrezzate per giocare in Europa, sarà difficile. L’obiettivo della Lazio è arrivare in Europa, dovremo conquistarla sul campo".