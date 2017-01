Lazio imprecisa e castigata al 90': il Chievo passa con Inglese

Al termine del match dell'Olimpico, lo sguardo è incredulo e quasi scioccato un po' per tutti. Per i giocatori della Lazio, che devono accettare la realtà di una sconfitta amarissima al termine di un match condotto quasi interamente in attacco; e per quelli del Chievo, che interrompono l'emorragia di sconfitte (4 di fila) e portano a casa l'intera posta in palio, sfruttando in pieno una delle due chiare occasioni da gol create in 95'. Due i protagonisti del sorprendente 0-1 maturato all'Olimpico: Roberto Inglese, l'uomo che in uno degli ultimi guizzi firma l'impresa, e Stefano Sorrentino, che erge una muraglia davanti alla propria porta impedendo a qualsiasi avversario – e ovviamente alla palla – di superarla. Alla squadra di Simone Inzaghi, alla seconda sconfitta consecutiva dopo quella di Torino contro la Juventus, non rimane che tifare contro le dirette concorrenti: oggi quarta, tra meno di 24 ore potrebbe ritrovarsi addirittura settima in classifica.

Sergej Milinkovic Savic Lazio Chievo 2017LaPresse

La cronaca della partita

Lazio in avanti sin dai primissimi minuti, nei quali Parolo e Milinkovic-Savic non trovano la porta. Ma è dal 20' che la squadra di Inzaghi inizia a costruire buone occasioni per passare. Il problema è che manca un pochino di fortuna, specialmente quando Djordjevic non arriva a deviare sottomisura il tiro-cross al volo di Felipe Anderson e quando Sorrentino veste i panni di Superman: per quattro volte il guardiano del Chievo tiene chiusa la propria porta, vincendo in due occasioni il duello personale con Parolo (bravo a prenderla sempre di testa) e dicendo di no pure a Milinkovic-Savic e a Felipe Anderson. Presentatosi, quest'ultimo, solo davanti a lui dopo aver ubriacato mezza squadra avversaria, in un'azione di stile maradoniano.

Felipe Anderson Lazio Chievo 2017LaPresse

Nella ripresa, cambia poco: il Chievo si difende, la Lazio attacca. E crea: con Biglia, che da lontano trova le mani di Sorrentino, con Lulic, impreciso nella deviazione da pochi passi, e ancora con Parolo, stoppato nuovamente dal portiere gialloblù. Inzaghi prova in tutti i modi a scuotere la situazione: in campo Luis Alberto e il giovane Rossi a un quarto d'ora dalla fine. Ma la situazione non si sblocca nonostante un attacco a getto continuo: anzi, è il Chievo ad avere all'81' la grande chance per passare, con un sinistro da trequartista di Cacciatore che gira a pochi centimetri dal palo. Ancora Lazio un minuto più tardi, però: Lulic da fuori, Sorrentino respinge, il solito Felipe Anderson recupera in area ma disegna una parabola larga di pochissimo. La beffa è totale al 90': Gobbi trova spazio in area e tocca all'indietro per Inglese, che da due passi colpisce in maniera sporca alle spalle di Strakosha. Il tempo per recuperare non c'è: vince il Chievo, che ridimensiona le ambizioni della Lazio.

La statistica chiave

Record di conclusioni per la Lazio in una gara di questo campionato: addirittura 28. Il risultato? 1-0 per il Chievo.

Il tweet

Il migliore in campo

Sorrentino. Una, due, tre, mille parate decisive per tenere stoicamente in piedi il Chievo. L'impresa dell'Olimpico è griffata Inglese, sì, ma la paternità è soprattutto sua.

Il peggiore in campo

Djordjevic. Fa rimpiangere Immobile, come da timore della tifoseria laziale. Un pallone miracolosamente recuperato sulla linea di fondo è l'unica cosa buona della sua partita: per il resto, confusione crescente e poca concretezza.

La dichiarazione

Inzaghi: "Vediamo il numero dei tiri e poi il risultato: fa male. Sorrentino ha parato tutto. Secondo me abbiamo giocato molto bene, però il calcio è così. Lo scorso anno avevamo perso così con la Samp: stasera ci siamo superati".

Il tabellino

Lazio (4-3-3): Strakosha; Basta (83' Lombardi), de Vrij, Hoedt, Radu (76' Luis Alberto); Parolo, Biglia, Milinkovic-Savic; Felipe Anderson, Djordjevic (76' Rossi), Lulic. All. Inzaghi

Chievo (4-3-2-1): Sorrentino; Cacciatore, Spolli (78' Dainelli), Gamberini, Gobbi; Bastien (80' Rigoni), Radovanovic, Hetemaj; de Guzman (64' Izco), Birsa; Inglese. All. Maran

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna

Gol: 90' Inglese

Note: ammoniti Milinkovic-Savic (L), Cacciatore (C), Izco (C), Lulic (L)