Lazio-Inter: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Lazio (4-3-3): Strakosha; Basta, Hoedt, De Vrij, Patric; Milinkovic, Biglia, Lulic; Keita, Immobile, Anderson. All. Inzaghi

Squalificati: Radu

Indisponibili: Lukaku, Parolo, Marchetti

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Medel, Andreolli, Nagatomo; Brozovic, Gagliardini; Candreva, Banega, Perisic; Eder. All. Vecchi

Squalificati: Kondogbia

Indisponibili: Ansaldi, Miranda, Icardi

STATISTICHE OPTA

Negli ultimi 15 precedenti tra Lazio e Inter in Serie A ci sono state sette vittorie per parte ed un solo pareggio.

Cinque i cartellini rossi estratti nelle ultime quattro sfide tra i due club in campionato: tre contro i biancocelesti, due per i nerazzurri.

La Lazio ha vinto cinque degli ultimi sei match di campionato giocati in casa contro l’Inter, perdendo l’altro.

Le ultime cinque partite di campionato della Lazio hanno prodotto complessivamente 31 gol, per una media di 6.2 a partita (sempre almeno quattro ad incontro).

Con una vittoria la Lazio supererebbe il proprio record di punti in un campionato di Serie A (72 nel 1999/2000, la stagione dell’ultimo scudetto).

L’Inter non vince da otto giornate di campionato (non succedeva dal 1982): in tutta la sua storia non è mai arrivata a nove gare di fila senza successi in Serie A.

I nerazzurri subiscono gol da 11 partite di fila, la loro peggior striscia in Serie A da gennaio 2011.

La Lazio è, con il Napoli, una delle due squadre di questa Serie A ad avere due giocatori con almeno 15 gol segnati: Ciro Immobile (22) e Keita (15).

L’Inter è la squadra che in questa Serie A ha tentato più conclusioni di testa, 107, ma è la Lazio quella che ha centrato più volte la porta (37) e segnato più reti (16) con questo fondamentale.

Mauro Icardi ha segnato quattro gol in sei sfide di Serie A con la maglia dell’Inter contro la Lazio, inclusa una doppietta nella gara di andata.

Quattro degli ultimi cinque gol della Lazio contro l’Inter in campionato sono stati realizzati da Antonio Candreva, ora nerazzurro.