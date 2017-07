Lazio, Keita attacca: "Il club non mi fa giocare amichevole"

Roma, 19 lug. (LaPresse) - Il suo futuro alla Lazio è sempre incerto, e Keita Baldé punge la sua società sui social. "Io ci sono! Sempre pronto per dimostrare il mio valore e la mia professionalità. Ma oggi la società ha deciso di non farmi giocare...", scrive sul suo profilo Twitter l'attaccante senegalese al centro di numerose voci di mercato, in riferimento all'amichevole che oggi pomeriggio la squadra di Inzaghi disputerà contro la Triestina ad Auronzo di Cadore. Sulle tracce di Keita ci sono Inter e Juventus.