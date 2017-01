Lazio, nel mirino Jonathan Cafú per il dopo Keita

In attesa di capire cosa ne sarà del classe ’95 senegalese, Tare ha già individuato da tempo il sostituto: si tratta di Jonathan Cafù. Che Keita non fosse il futuro della Lazio lo si era capito da tempo. Il giocatore potrebbe partire già a gennaio, al massimo andrà via a Giugno.

Ecco studiata l'alternativa: Jonathan Cafù, classe '91, con passaporto comunitario, di proprietà del Ludogorets. Il brasiliano si è messo in mostra soprattutto in Champions League dove ha collezionato 4 reti e 5 assist in 12 presenze, comprese quelle di qualificazione. In campionato invece ha raggiunto quota 7 reti e 2 assist in 16 presenze, diventando un punto fermo della sua squadra.

La valutazione fatta dal Ludogorets, viste anche le sue prestazioni, è di 10 milioni di euro. Tare però non sembra disposto ad un esborso così elevato per il giocatore. La trattativa potrebbe entrare nel vivo nel caso in cui Keita partisse già in questa sessione di mercato.

di Stefano Pietrarelli

