Lazio, ora l’aquila vola per davvero: come Inzaghi ha rilanciato i biancocelesti

Ormai non è più un fuoco di paglia. La Lazio vince, gioca e convince. Le ambizioni crescono, per una piazza che ora ci crede veramente. La squadra biancoceleste vince anche in Coppa Italia, seppur con una squadra rimaneggiata. L’impressione è che in questo momento sia una delle squadre più in forma del campionato. Gran merito di questo va dato al mister, quel Simone Inzaghi che la scorsa estate era soltanto la seconda scelta. L’idea di Lotito era quella di puntare su un allenatore di esperienza internazionale come Bielsa. Inzaghi è da sempre molto sottovalutato dagli addetti ai lavori e non solo. E’ riuscito a plasmare una squadra relativamente giovane e che diverte, ma soprattutto vince.

La fortuna della squadra laziale è stata quella di ritrovare giocatori che si stavano perdendo, vedi Felipe Anderson, Milinkovic – Savic o Keita. Loro, insieme ai giocatori di esperienza come Immobile, Biglia e Parolo, stanno trascinando questa Lazio. Anche la difesa, che potrebbe essere sicuramente migliorata, ha trovato una sua quadratura. Spesso si vedono lacune che costano caro, però il lavoro di Inzaghi in questi mesi si vede.

Ora la palla passa alla dirigenza. Lotito è famoso per investire poco nella propria squadra, soprattutto nei momenti dove tutto sembra andare per il verso giusto. Sicuramente il rinnovo di Biglia è un tassello importante ma per puntare all’Europa serve altro. Adesso che il gruppo e la base molto buona c’è, bisogna investire su giocatori già formati, che possano permettere quel salto di qualità che i tifosi sperano. La squadra di Inzaghi gioca da grande squadra, vince ed è cinica. Vedremo nei prossimi mesi quali potranno essere le vere ambizioni di questa squadra. Finalmente in tanti stanno anche dando i giusti riconoscimenti ad un tecnico che troppo spesso viene sottovalutato e messo in ombra.