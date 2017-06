Lazio, parla il ds Tare: ” Su Keita abbiamo ricevuto diverse offerte, la Juve parla col suo agente”

Il nome caldo di questa sessione di mercato è certamente quello di Keita Balde, al centro di numerosi voci di mercato. Il giocatore senegalese piace a diverse società italiane, Juventus e Milan su tutte. Il giocatore interessa e non poco ai bianconeri, pronti a puntare tutto si di lui ma, nelle ultime ore il Milan si è fatto molto avanti soprattutto nell’affare Biglia.

Il giocatore, si sa, saluterà quasi certamente la capitale in questa finestra visto che si libererebbe a zero il prossimo anno, rischio che la Lazio non vuole certamente correre. A fare chiarezza sul futuro del giovane attaccante ci ha pensato il direttore sportivo dei biancocelesti Igli Tare che, al quotidiano TuttoSport ha rivelato:

" Per Keita abbiamo ricevuto offerte da tre big, tutte proposte tra i 30 e i 45 milioni di euro. Cederlo a 30 significherebbe svenderlo. Questi top club ci hanno contattato per chiederci il permesso di parlare con i rappresentanti del giocatore. La Juventus, invece, non ci ha mai interpellato ufficialmente, ma sappiamo che sta parlando con l’agente. Il nostro obiettivo è sempre quello di rinnovare il contratto del ragazzo a livelli da top player della Lazio. Ma anche in caso di una eventuale cessione saremo noi a decidere. No, non temiamo di perdere Keita fra un anno a parametro zero "

Le parole di Tare fanno presagire ad un possibile rinnovo per l’attaccante ma convincere il giocatore sarà molto arduo visto che il calciatore ha già le idee molto chiare sul suo futuro, un futuro che lo vedrà lontano dalla Lazio.

Michael Procopio (@Michael_Proc)

