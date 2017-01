Lazio, parla l’agente di Milinkovic: "Stiamo trattando per il rinnovo”

Buone notizie in casa Lazio. La squadra biancoceleste, in piena zona europea, si avvicina allo scontro diretto con la Juventus con l’umore alle stelle e con uno stato di forma eccellente.

Uno dei giocatori che sicuramente sta incidendo in maniera decisiva in questa squadra è il centrocampista Milinkovic, ormai diventato un titolarissimo di questa squadra, il giovane mediano serbo sta anche trovando un accordo per rinnovare il contratto che lo lega con il club della capitale fino al 2020.

L’agente del giocatore ha dichiarato che sta lavorando già da giorni per rinnovare il contratto al suo assistito e la sua speranza è quello di vederlo giocare per i colori biancocelesti per ancora diversi anni. Ecco le sue parole:

Per il rinnovo sono sempre in contatto con la Lazio. I rapporti con il club sono eccezionali, faremo quello che serve insieme. Sergej alla Lazio sta benissimo, si è ambientato bene in Italia e al calcio italiano. Mercato estero? Solo chiacchiere…”.

Il centrocampista serbo, le cui prestazioni messe in campo con la maglia della Lazio non sono passate inosservate alle big italiane Juve, Milan e Inter su tutte a Roma si trova molto bene come ha affermato anche lui:” Gioco in un grande club e a Roma sto benissimo. Perché dovrei andarmene?

La società laziale è pronta a blindare il centrocampista serbo, diventato ormai uno dei migliori del nostro campionato con l’augurio che possa diventare una bandiera di questa società nel prossimo futuro.

di Michael Procopio

