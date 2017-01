Lazio, Rodrigo Caio per il dopo de Vrij

La Lazio, artefice fino a questo momento di un’ottima stagione, guarda già al futuro. Visto il possibile addio di Stefan de Vrij, il quale è seguito con molta attenzione in Premier League dal Manchester United, gli occhi della dirigenza biancoceleste sono rivolti soprattutto verso la difesa. Per sostituire l’olandese, pilastro della squadra di Simone Inzaghi, un nome che piace molto è quello di Rodrigo Caio, 23 anni e in forza ai brasiliani del San Paolo.

Su di lui, che qualche tempo fa ha esordito con la Nazionale maggiore verdeoro, ci sono anche diverse squadre europee. La concorrenza, dunque, non manca. Tuttavia, il club di Lotto farà il possibile per assicurarsi le prestazioni del difensore carioca: vista l’età, Rodrigo Caio può essere un ottimo colpo anche in prospettiva, dal momento che è in grado di garantire prestazioni ad alto livello per molti anni.

Inoltre, quest’estate ha vinto le Olimpiadi disputate a Rio De Janeiro.