Lazio-Sampdoria: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Lazio (3-4-2-1): Strakosha; Bastos, Hoedt, Wallace; Basta, Biglia, Milinkovic-Savic, Lulic; F. Anderson, Keita; Immobile. Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: Parolo

Indisponibili: De Vrij, Lukaku, Marchetti

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Skriniar, Regini; Barreto, Linetty, Torreira; Fernandes; Quagliarella, Budimir. Allenatore: Giampaolo.

Squalificati:

Indisponibili: Palombo

STATISTICHE OPTA

La Lazio ha vinto sette delle ultime 10 sfide in Serie A contro la Sampdoria (2N, 1P).

La Sampdoria non vince all'Olimpico contro i biancocelesti dal gennaio 2005 in Serie A: da allora otto vittorie della Lazio e due pareggi.

La Lazio ha sempre segnato nelle ultime 21 gare casalinghe di campionato contro i blucerchiati: 42 gol nel parziale, due di media a match.

La Lazio ha ben 19 punti in più rispetto allo stesso punto dello scorso campionato e con un successo può eguagliare il suo record di vittorie in un campionato a 20 squadre di Serie A (21 come nel 2014/15).

La Sampdoria ha sia segnato che subito gol in tutte le ultime cinque giornate di campionato, dove ha raccolto solo cinque punti (1V, 2N, 2P).

La Lazio è la squadra che nel 2017 ha effettuato in media più conclusioni (18 a match) e subito in media meno tiri (nove) in Serie A.

Sfida tra la formazione che ha mandato a segno più giocatori in questo campionato (la Lazio, 17) e quella che ne ha mandati a bersaglio di meno (la Samp, sette).

Nelle ultime quattro partite di campionato, la Sampdoria è andata in vantaggio ma non ha poi vinto la partita: due sconfitte e due pareggi, con 10 punti persi nel parziale.

Solo Kylian Mbappè è più giovane di Keita tra chi vanta almeno una doppietta e almeno una tripletta nei top-5 campionati europei 2016/17.

Sergej Milinkovic-Savic, in gol nella gara di andata, è il più giovane straniero di questo campionato ad aver fornito almeno sei assist vincenti.