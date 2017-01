Lazio, spunta l’idea Cerci per l’attacco

La Lazio è alla ricerca di una punta esterna da affiancare a Immobile, Felipe Anderson e Keita, anche se quest’ultimo si trova in Coppa D’Africa con il suo Senegal.

La società biancoceleste sarebbe dunque tornata su un vecchio obiettivo di mercato, Alessio Cerci. Il giocatore, in forza all’Atletico Madrid ma fuori da ogni progetto tecnico di Simeone, è alla disperata ricerca di una nuova sistemazione per tornare ai livelli di quello di qualche stagione fa e, dopo il rifiuto al Bologna, il giocatore classe 1987 potrebbe decidere di accasarsi con la Lazio.

L’attaccante, che ha giocato nelle giovanili della Roma, gradirebbe la destinazione anche perché giocherebbe in una squadra con ambizioni europee e, essendo il tecnico Inzaghi un grande estimatore del tridente offensivo, il giocatore troverebbe quello spazio necessario per farlo tornare quello di una volta ma, cosa da non dimenticare, ritroverebbe Immobile, suo compagno di avventure in quel Torino targato Europa League. In questa sessione di mercato invernale occhio dunque al colpo Cerci che la Lazio acquisterebbe, visto le numerose difficoltà a concretizzare altri obiettivi.

Cerci torna in Italia?