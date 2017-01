Lazio, subito Paloschi se parte Djordjevic

Filip Djordjevic è sempre più vicino al ritorno in Ligue 1 dove ad attenderlo ci sarebbe il Lione. La Lazio non è rimasta però a guardare e Tare ha già trovato l'alternativa, che potrebbe affiancare Immobile nelle rotazioni di Simone Inzaghi. Anche i bianconcelesti infatti stanno valutando la situazione di Paloschi, sempre più in uscita dopo aver fatto panchina per tutta la prima parte di stagione all'Atalanta.

La squadra di Gian Piero Gasperini, non può garantirgli il posto da titolare e infatti fino ad adesso l'ex attaccante del Milan ha collezionato solo 6 presenze in campionato con 0 gol all'attivo. Complice di ciò, anche l’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi fino al 20 dicembre e le ottime prestazioni di Andrea Petagna. Per ora, non c’è nulla di concreto però, fino a che non sarà formalizzata la cessione del giocatore serbo, il mercato dei biancocelesti resterà in fase di stallo.

di Andrea Fabris

