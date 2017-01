Le 5 trattative che vi siete persi oggi (14/01)

Anche il Liverpool 'sogna' Berardi

Secondo quanto raccolto dalla Gazzetta di Modena, Berardi è diventato un nuovo obiettivo di mercato del Liverpool. Oltre a Juventus, Inter e Milan ci sarebbe, quindi, anche Jürgen Klopp nella lista degli estimatori del classe '94. I bianconeri restano comunque in vantaggio, grazie ad un'opzione sul giocatore di 25 milioni.

Secondo noi: Italiani e giovani, comincia a diventare una moda anche se Berardi ha già dimostrato di poter fare tanto e di poter diventare un grande giocatore. Sarà così anche in una big? Tanti se lo chiedono, Liverpool potrebbe essere - appunto - la giusta destinazione per scoprilo. Tante comunque le squadre interessate, ora la palla passa alla Juventus. Che farne di questa opzione?

Video - Donnarumma e gli altri: le stelle dei Mondiali 2018 01:47

Cerci-Bologna: affare saltato!

Niente da fare, si blocca nuovamente la trattativa Cerci-Bologna. Questa volta, a fermare l'ex Milan non sono le condizioni fisiche del giocatore ma i problemi che i felsinei hanno avuto con l'Atlético Madrid per liberare il giocatore che con ogni probabilità resterà così nella capitale spagnola fino a fine stagione.

Secondo noi: L'ex Torino non vedeva l'ora di approdare in Emilia per tentare il riscatto dopo un periodo lunghissimo di assenza dai campi. Rischiare di farsi tutta la seconda parte in stagione in panchina (o addirittura in tribuna) sarebbe solo controproducente, tocca al giocatore cercare di forzare la mano ai colchoneros e partire verso un'altra meta.

Alessio Cerci Juventus Milan 2015LaPresse

Milan-Luiz Adriano: è fatta con lo Spartak Mosca

Dopo le visite mediche con lo Spartak Mosca di Carrera, arriva l'addio di Luiz Adriano al Milan. I rossoneri non incassano nulla dalla cessione dell'attaccante brasiliano, ma vanno a risparmiare ben 25 milioni rispetto all'ingaggio che il classe '87 avrebbe dovuto percepire fino a giugno 2020. L'ex Shakhtar guadagnerà - in Russia - 4,5 milioni l'anno.

Secondo noi: Milan più tranquillo, sapendo dell'addio di Luiz Adriano. Ora, ufficializzata la cessione del brasiliano (con relativo addio dell'ingaggio) i rossoneri si potranno lanciare alla caccia del tanto agognato attaccante esterno. Sarà il giusto ruolo da rinforzare? Qualche ritocco servirebbe più che altro in fascia (terzini) e a centrocampo...

Luiz Adriano Milan Verona 2015LaPresse

Srna dice no al Barcellona

I catalani cercano un terzino di fascia destra già per il mercato di gennaio, da una parte Sergi Roberto che non convince, dall'altra Aleix Vidal a cui è stato detto di trovarsi una nuova squadra. In queste ultime settimane il club blaugrana ha provato ad imbastire una trattativa con lo Shakhtar Donetsk per Srna ma l'ex capitano della Nazionale croata ha risposto con un secco no: “Sono felice della mia decisione. Ho ascoltato il mio cuore e ho deciso di rimanere allo Shakhtar. Ho fatto la scelta giusta. Non mi dilungo sull'aspetto professionale, la cosa più importante è quello che ho deciso. Voglio continuare qui, in questo club che mi ha sempre trattato con il massimo rispetto”.

Secondo noi: Dilemma facile da risolvere per Srna che dal fare - magari - panchina o tribuna al Barcellona, ha deciso di restare allo Shakhtar diventando così una leggenda per il club ucraino. Che farà a questo punto il Barça? Di terzini non ce ne sono tanti in giro, soprattutto all'altezza dei catalani...

SrnaEurosport

Anche Ayew si sposta in Cina?

Secondo il portale francese Mercato365.com, anche Jordan Ayew è stato contatto dai ricchi club cinesi. Nello specifico è André Villas-Boas, tecnico dello Shanghai SIPG, a chiamare il ghanese proponendogli un contratto di 4 anni a 10 milioni a stagione. Il classe '91, finito addirittura in Championship nell'ultima annata con l'Aston Villa, ha per ora temporeggiato essendo impegnato nella Coppa d'Africa con la sua Nazionale. Solo a manifestazione conclusa darà la sua risposta all'ex manager di Chelsea e Tottenham.

Jordan AyewAFP

Secondo noi: Jordan Ayew, fratello più giovane degli Ayew, è tentato anche lui dal ricco calcio cinese. Cosa fare? 10 milioni a stagione sono tanti, ma la Chinese Super League resta ancora un campionato di secondo livello. E' così difficile per il classe '91 trovare un contratto (non a queste cifre certo) con un club di medio-alta classifica di Premier League?