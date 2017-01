Le 5 trattative che vi siete persi oggi (15/01)

Montella deciso, chiesto al Milan di trattenere Pasalić

Pasalić resta al Milan, almeno fino a giugno. Questo il volere di mister Montella che, secondo Tuttosport, ha chiesto espressamente alla dirigenza rossonera di mantenere il prestito del croato almeno fino alla fine del campionato. Questo perché, da contratto, il centrocampista sarebbe potuto anche rientrare al Chelsea nella sessione invernale, con i blues che hanno già riportato indietro - per diversi motivi - i vari Kenedy (dal Watford), Musonda (Betis) e Piazon (Fulham), giocatori difatti prestati ad inizio stagione.

Secondo noi: Fa benissimo il Milan a trattenere Pasalić, sia per una questione di numero (possibile partenza di Suso e assenza fino a Marzo di Montolivo) sia per una questione di qualità. Il croato sta scalando, infatti, le gerarchie di Montella in questo periodo e il tecnico rossonero non vuole privarsi di un giocatore in continua crescita.

Moise Kean tentato da City e Arsenal

Solo due presenze in prima squadra, eppure su Moise Kean c'è già la fila per la prossima stagione. Secondo il Daily Star è infatti partito l'assalto per l'attaccante di origine ivoriane, con Arsenal e Manchester City che non hanno aspettato a chiedere informazioni alla Juventus per il classe 2000.

Secondo noi: Bisogna lasciare tranquillo il giocatore che sta crescendo insieme alla squadra Primavera. Ok gli interessamenti, ma la Juventus non deve farsi scappare tanto facilmente un prodotto del suo vivaio.

Moise Kean avec la Juventus en Serie A - 2016AFP

Il Bayern ha già preso Niklas Süle dall'Hoffenheim

Dopo alcune operazioni in uscita ( Badstuber allo Schalke e Julian Green allo Stoccarda), anche il Bayern comincia a muoversi sul mercato. Ufficializzati gli arrivi - per la prossima stagione - di Niklas Süle (centrale) e Sebastian Rudy (mediano), entrambi dall'Hoffenheim.

Secondo noi: Il Bayern si muove sempre con grande anticipo. Ottimo l'investimento su Niklas Süle, uno dei migliori prospetti del calcio tedesco. Il classe '95 era punto fermo dell'Under 21 tedesca ed ha partecipato alla spedizione olimpica che ha visto la Germania fermata solo in finale dal Brasile padrone di casa. Süle, ottima qualità, può giocare sia come difensore che da mediano ed è stato fin qui uno dei migliori nell'Hoffenheim delle meraviglie di Nagelsmann.

Niklas SüleAFP

Birsa-Changchun Yatai: il giocatore ha detto sì, il Chievo invece...

Dopo diverse settimane di corteggiamento, Valter Birsa ha finalmente accettato le avances del Changchun Yatai che gli ha offerto 8 milioni a stagione. L'affare però non si può dire concluso, visto che la proposta di 5 milioni per il cartellino non ha invece convinto il Chievo che vuole incassare un po' di più dalla cessione del trequartista sloveno.

Secondo noi: Ok la cessione di Birsa, ma visto le cifre che circolano - soprattutto dalla Cina - il Chievo ambisce a tutt'altra somma per il classe '86. Con 10/15 milioni sarebbe un'altra storia, Castro potrebbe così rimanere e resterebbero i soldi per completare adeguatamente la rosa a gennaio.

Birsa Chievo Lazio (LaPresse)Eurosport

Anche il Crotone batte un colpo: in arrivo Bodmer

Dopo le parole di Vrenna di ieri, il Crotone prova ad accelerare per portare a disposizione di Nicola il centrocampista Bodmer che si è svincolato qualche giorno fa dal Nizza. Il classe '82 porterebbe esperienza al gruppo calabrese, con il francese che ha conquistato in carriera 6 titoli tra Lille, Lione e PSG.

bodmer paris saint germainEurosport

Secondo noi: Non è una promessa per il futuro, ma Bodmer al Crotone potrà fare sicuramente una gran figura. Esperienza da vendere, piedi ben educati e buona capacità di alternarsi sia nel ruolo di centrocampista che in quello di difensore. Con Bodmer, si potrà puntare - inoltre - a qualche giocatore in più per il mercato, inevitabilmente il francese porterà più appeal ad una squadra che sta facendo enorme fatica a rinforzarsi.