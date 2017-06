Le 5 trattative che vi siete persi oggi (15/06)

Niang si avvicina a grandi passi all’Everton

In mattinata il direttore sportivo dei Toffees e l’intermediario Vincenzo Morabito sono stati a Milanello per trattare proprio l’attaccante francese: l’accordo è molto vicino e le parti si sono riaggiornate in serata per trovare un’intesa. Il Milan dovrebbe incassare circa 15 milioni di euro più bonus per questa operazione.

Secondo noi: Niang, arrivato come enrome talento da sgrezzare, non ha mai compiuto il vero salto di qualità e per questo il Milan fa bene a cercare di monetizzare ora. 15 milioni più bonus sono una cifra ragguardevole per un giocatore che non è ancora riuscito a dimostrare del tutto il suo valore, a causa di limiti mentali e tecnici.

Salah ha l’accordo con il Liverpool

Il Mirror in giornata ha rilanciato la notizia dell’accordo tra il giocatore egiziano ed il Liverpool, deciso a riportarlo in Premier League dopo la poco fortunata esperienza al Chelsea. Il manager dell'attaccante egiziano, Ramy Abbas, è a Londra per incontrare i vertici dei Reds: la Roma però ha alzato il muro, Salah non parte per meno di 40 milioni e finora l’offerta del Liverpool si è fermata a 30. La distanza quindi non è esigua.

Secondo noi: Salah potrebbe essere l’elemento che permetterebbe ai giallorossi di monetizzare e di finanziarsi il mercato estivo. Allo stesso tempo, però, per gli equilibri della Roma Salah non è così facilmente sostituibile.

2016, Mohamed Salah, Roma, LaPresseLaPresse

Orsolini può finire in prestito al Bologna

La giornata odierna ha fatto registrare l’incontro tra la dirigenza del Bologna e quella della Juventus per Riccardo Orsolini: il capocannoniere del Mondiale Under 20 è stato richiesto dai felsinei in prestito, le due parti si sono incontrate a Palazzo Parigi, nel pieno centro di Milano.

Secondo noi: per un giovane come Orsolini, che si affaccia alla Serie A per la prima volta, una realtà di provincia sarebbe indubbiamente la soluzione migliore per testarsi e crescere senza troppe pressioni. Il Bologna non è l’unica interessata – ci sono anche Genoa e Verona – però sembra fare sul serio.

2017, Riccardo Orsolini, Italia U20, Getty ImagesGetty Images

L’Inter è interessata a Tete

Prima di recarsi a Casa Milan per mettere la parola fine al caso Donnarumma, Mino Raiola ha pranzato con Piero Ausilio: il direttore sportivo dell’Inter ha chiesto informazioni su Kenny Tete, esterno classe 1995 dell’Ajax che l’Inter segue molto da vicino. Su di lui c’è anche il Galatasaray.

Secondo noi: l’Inter sta cercando di dare una rinfrscata agli esterni bassi, vero punto dolente degli ultimi anni. Tete, Karsdorp, Dalbert, l’Inter sta puntando su profili molto giovani per rinnovare la batteria dei terzini. Delle scommesse, che potrebbero comunque dare un futuro ai nerazzurri.

Il Valencia si inserisce per Krychowiak

Gli spagnoli si sono inseriti prepotentemente nella corsa al polacco, già cercato dal Milan (con un incontro a Casa Milan con il direttore sportivo del PSG) e dall’Inter. I parigini potrebbero preferire la soluzione spagnola per una cessione a titolo definitivo.

Secondo noi: il Milan sembra voler spingere più per Lucas Biglia che per Krychowiak, motivo per cui i rossoneri potrebbero anche aver allentato la presa sul polacco, che potrebbe dunque virare su Valencia.