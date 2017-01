Le 5 trattative che vi siete persi oggi (17/01)

Demichelis torna al Malaga

Il difensore argentino si era svincolato di recente dall’Espanyol, dove ha giocato la prima parte di stagione. Ieri l’ufficialità dell’accordo con il Malaga, dove ritorna, avendo già disputato in Andalusia la stagione 2010/2011, prima di andare al City.

Secondo noi: in Liga un difensore esperto come Demichelis può fare comodo, soprattutto ad una squadra di media classifica come il Malaga. Chiaramente non è più al suo miglior livello, però un onesto contributo può darlo ancora.

Faragò vicino al Cagliari

In giornata a Milano le due società, Novara e Cagliari, si sono incontrate per definire questa trattativa davvero interessante. Paolo Faragò è uno dei giocatori italiani più talentuosi di tutta la Serie B e merita una occasione in Serie A. In estate si era mossa per lui la Fiorentina, ora il Cagliari sembra fare sul serio.

Secondo noi: il Cagliari, che porta avanti anche le operazioni per Bisoli e Miangue, si sta muovendo bene sui giovani e quello di Faragò sarebbe un acquisto importante. Ha fisico, corsa e capacità di inserimento, inoltre segna molto. In Serie A è tutto da scoprire, ma può far bene.

Doppio colpo del Pisa: Manaj e Landre

La formazione di Gennaro Gattuso ha messo a segno nella giornata di oggi due colpi davvero di rilievo: il primo è Rey Manaj, attaccante classe 1997 di scuola Inter a Pescara nella prima parte di stagione, mentre il secondo è Loick Landre, difensore che il Genoa ha prelevato dal Lens e girato poi in prestito ai toscani.

Secondo noi: Gattuso ha bisogno di rinforzi per disputare una seconda parte di stagione tranquilla e per mettere subito al sicuro la salvezza. Manaj può essere davvero un’arma impropria in Serie B, avendo dimostrato di poter segnare anche in Serie A. Landre è tutto da scoprire.

Juve, tutto fatto per Orsolini

L’incontro milanese tra la Juve, l’Ascoli e l’agente del ragazzo ha messo insieme tutti i punti della questione e sgombrato da ogni dubbio. Orsolini sarà bianconero, domani le viste mediche a Torino. 6,5 milioni di euro il prezzo del cartellino, contratto di cinque anni al giocatore, che resterà all’Ascoli sino al termine della stagione, e sinergia futura tra le due società.

Secondo noi: un’operazione che non fa altro che aggiungere un tassello alla linea giovani che la Juventus sta portando avanti da qualche anno. L’acquisto di Orsolini è significativo perché i bianconeri hanno battuto una concorrenza importante, dopo che il Milan, inizialmente favorito, ha fatto un passo indietro.

Il Pescara chiude per Kastanos

Altro colpo in entrata per il Pescara di Oddo, che si è assicurato Grigoris Kastanos, centrocampista offensivo classe 1998 della Juventus. Il trasferimento avverrà in prestito, mentre le due società continuano a dialogare per Mattiello e Mandragora, che potrebbero raggiungere Kastanos in Abruzzo.

Secondo noi: buona mossa del Pescara nonostante il ragazzo non abbia esperienza in massima serie. Vista la difficile situazione di classifica, ha senso provare a testare qualche giovane che magari può mettersi in mostra e comunque dare energia ed entusiasmo.