Le 5 trattative che vi siete persi oggi (18/01)

Muntari torna in Italia al Pescara

Il ghanese, dopo essersi svincolato dall'Al-Ittihad, ha scelto il Pescara di Massimo Oddo come nuova destinazione. Dopo le esperienze italiane con Udinese, Inter e Milan, ecco unan nuova avventura in Serie A per il classe 1984. Una curiosità: non ha voluto alcune presentazione, vuole rispondere solo sul campo.

Opinione: il Pescara, che ha un piede in Serie B così come Crotone e Palermo, prova in qualche modo a smuovere le acque e a giocarsi le ultime chances di salvezza. Innesti giovani ma anche esperti, un mix che andrà amalgamato non senza difficoltà.

Lindelof, l'Inter ci riprova

Lo svedese del Benfica sembrava ormai diretto verso il manchester United ma negli ultimi giorni c'è stata una brusca frenata. A gennaio non si farà nulla con Mourihno e per questo motivo l'Inter è tornata a farsi sotto: lunedì c'è stato un incontro tra Ramadani, agente del giocatore, e Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter. Nei prossimi giorni si capirà se c'è margine per una trattativa.

Opinione: l'Inter ha bisogno di rinforzi di qualità sugli esterni, non è una novità. Lindelof sarebbe un innesto di assoluto valore per Pioli soprattutto in questo momento positivo. .

Depay sempre più verso il Lione

Dopo essere stato accostato prima all'Everton, poi al Milan e poi a mezza Premier League, la destinazione finale per Memphis Depay sembra essere Lione. Dopo aver trovato poco spazio con Mourinho, lo United sembra vicino ad accettare l'offerta di 17 milioni avanzata dai francesi.

Opinione: in Premier ha deluso le aspettative, mentre la Ligue 1 ha già riabilitato tanti talenti come Ben Arfa e Balotelli. La cura francese può funzionare anche per lui.

Hiljemark lontano da Palermo, per lui c'è la Dinamo Kiev

Il centrocampista danese, cercato con insistenza da Torino ed Atalanta in Serie A, sembra vicino a lasciare i rosanero per approdare in Ucraina. Su di lui c'è il concreto interesse della Dinamo Kiev: l'accordo è ad un passo per una cifra di 2,5 milioni circa, più bonus.

Opinione: fin dall'inizio del mercato il danese è sembrato lontano da una permanenza. In Serie A ha fatto fatica quest'anno dopo un inizio positivo nella stagione scorsa. Il Palermo comunque perderà molto.

Valzer di portieri su tre categorie

L'arrivo di Marco Sportiello alla Fiorentina ha aperto le porte a Luca Lezzerini, che ha fatto le valigie e si è accasato all'Avellino in prestito. L'effetto domino ha coinvolto anche Frattali, che dall'Avellino è passato al Parma in Lega Pro.

Opinione: Lezzerini potrà andare a fare esperienza in Serie B mentre Frattali in Lega Pro può essere un grande colpo per il Parma.