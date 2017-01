Le 5 trattative che vi siete persi oggi (19/01)

Rummenigge: "Orientati a riscattare Coman"

Karl-Heinz Rummenigge, ad del Bayern Monaco, parla al magazine "Fussball Bild" della possibilità di riscattare dalla Juventus Kingsley Coman al termine del prestito biennale: "Siamo orientati a farlo. Siamo pienamente soddisfatti di lui, anche se in questa stagione ha avuto più infortuni rispetto alla scorsa".

La nostra opinione: Giusta la considerazione di Rummenigge sugli infortuni, ma a prevalere sarà quanto di buono fatto in campo da Coman con la maglia del Bayern. I bavaresi sanno di avere tra le mani un gioiello e un giocatore potenzialmente devastante, soprattutto a gara in corso. Come la stessa Juventus si è accorta giusto un anno fa, nell'ottavo di ritorno di Champions League. Impossibile pensare che i tedeschi optino per il mancato riscatto.

Kone va al Granada

Nonostante non faccia più parte dell'universo dei Pozzo, il Granada pesca in casa dell'Udinese: è ufficiale l'arrivo di Panagiotis Kone, 29 anni, in campo appena 5 volte nella prima parte del campionato. Il centrocampista greco giocherà in Liga in prestito fino alla fine della stagione.

Secondo noi: Fuori dai piani della società e di Delneri, Kone va a rinforzare una squadra bisognosa di forze fresche, come conferma il penultimo posto in Liga. Con le sue incursioni e le sue acrobazie potrebbe rivelarsi un innesto sorprendentemente utile.

La Fiorentina prende Illanes

"ACF Fiorentina comunica di aver raggiunto un accordo economico con il calciatore Julian Illanes - recita il comunicato pubblicato dai viola sul proprio sito ufficiale - Illanes è nato a Cordoba (Argentina) il 10 marzo 1997 e fino alla scorsa stagione ha giocato con la maglia dell’Instituto Atletico Central Cordoba. Il calciatore sarà aggregato alla squadra Primavera di Mister Guidi".

Secondo noi: Altro giocatore di talento preso da Corvino, dirigente che ha già dimostrato più volte di saper scegliere i giovani giusti. A nemmeno 20 anni, Illanas arriva dal primo anno da titolare nella Primera B Nacional, la seconda serie argentina. L'apprendistato in Primavera gli consentirà di diventare anche un'opzione per la prima squadra.

Floccari va in B: lo ha preso la Spal

La corsa a Sergio Floccari ha un vincitore: ad aggiudicarsi l'attaccante del Bologna è la Spal, formazione in lotta per le prime posizioni della Serie B e che ha battuto la concorrenza di numerosi club cadetti, tra cui Bari e Cesena. "Il giocatore - si legge nel comunicato ufficiale - ha firmato un contratto che lo legherà ai colori biancazzurri fino al 30 giugno 2018".

Secondo noi: Colpaccio della Spal. che dimostra di avere ambizioni di altissima classifica aggiungendo a un calibro (per la B) come Antenucci un altro big come Floccari. Immediatamente reinvestiti i soldi ottenuti dalla cessione al Genoa del giovane Beghetto. Nella corsa alla A c'è anche la formazione di Semplici.

Ledesma vicino alla Ternana

Ricordate l'ex laziale Cristian Ledesma? Bene: sta per tornare in Italia, dopo aver girovagato tra Brasile e Grecia vestendo le maglie di Santos e Panathinaikos. Secondo 'Sky Sport', l'italo-argentino sta cercando di trovare un accordo sull'ingaggio con gli umbri, favoriti rispetto al Lecce.

Secondo noi: Gli anni ruggenti della Lazio sono ormai passati, e a 34 anni non è mai semplice trovare le giuste motivazioni. Insomma, Ledesma è un'incognita bella e buona. Anche e soprattutto per la B, dove notoriamente contano più la corsa e il sacrificio fisico rispetto a una tecnica di prim'ordine.