Le 5 trattative che vi siete persi oggi (20/01)

Fiorentina, Zarate va al Watford

Sarà il Watford la prossima squadra di Mauro Zarate. Secondo 'Sky', la Fiorentina e il club inglese hanno trovato un accordo per il trasferimento a titolo definitivo dell'attaccante argentino, in cambio di poco meno di tre milioni di euro. Zarate non è stato convocato per la sfida di domenica contro il Chievo.

Secondo noi: Insoddisfatto a causa dello scarso minutaggio riservatogli da Paulo Sousa, Zarate lascia la Fiorentina dopo un anno e pochissimi lampi: un bellissimo (e decisivo) gol segnato al Carpi nello scorso campionato e poco altro. Lascerà pochi rimpianti.

Cristante vicino all'Atalanta

Dovrebbe chiudersi a breve la trattativa tra Pescara e Atalanta per il trasferimento in nerazzurro di Bryan Cristante. L'ex prodotto delle giovanili del Milan si prepara dunque a diventare l'erede di Gagliardini in nerazzurro.

Secondo noi: Palermo, Pescara e ora, forse, Atalanta: Bryan Cristante deve ancora trovare una propria dimensione dopo aver impressionato agli esordi con il Milan, tanto da meritarsi la chiamata del Benfica. Chissà che i nerazzurri non possano portargli fortuna: proprio contro di loro l'ex rossonero realizzò nel gennaio del 2014, il suo unico gol in Serie A.

Cristante - Pescara-Frosinone - Coppa Italia 2016/2017 - LaPresseEurosport

Niente Trabzonspor per Caceres

Lontano dai campi ormai da un anno, Martin Caceres non vestirà la maglia del Trabzonspor: l'ex bianconero aveva trovato un accordo con i turchi, ma è stato respinto alle visite mediche. Problemi, ovviamente, legati al grave infortunio al tendine d'Achille rimediato a febbraio di un anno fa.

Secondo noi: Tanto utile a qualsiasi squadra quanto condizionato dai guai fisici, Caceres è un monumento alla sfortuna. E col passare del tempo la situazione rischia di peggiorare ulteriormente: o trova immediatamente una squadra che lo riporti in pista, o l'ex juventino rischia di uscire definitivamente dal grande giro.

Martin Caceres, Juventus, LaPresseLaPresse

Ufficiale: Sunijc al Palermo

Toni Sunijc, difensore bosniaco classe '88, è un nuovo giocatore del Palermo: arriva dallo Stoccarda in prestito con diritto di riscatto. "Sono molto felice di essere arrivato qui. Questa è una bella piazza, il tifo è molto caldo. Il mio obiettivo è quello di fare bene, aiutare la squadra a mantenere la categoria", le sue prime paroel al sito ufficiale rosanero.

Secondo noi: Dalla Germania al Belgio, Sunijc porta con sé esperienze variegate in giro per l'Europa. Basterà per migliorare il rendimento da brividi della difesa di Corini? Al campo l'ardua sentenza. Intanto, le voci sulle presunte perplessità nei suoi confronti del neo ds Nicola Salerno non fanno ben sperare.

Ufficiale: Gerrard torna al Liverpool

Un anno e mezzo dopo, rieccoli di nuovo assieme: Steven Gerrard e il Liverpool, un amore mai sopito nonostante la lontananza. I Reds hanno ufficialmente annunciato che sarà lui, lo storico ex capitano, ritiratosi dal calcio giocato qualche mese fa dopo aver militato nei Los Angeles Galaxy, il tecnico delle giovanili del club. Gerrard aveva già rifiutato più di un'offerta da vari club minori inglesi, tra cui il Milton Keynes Dons.

Secondo noi: Era inevitabile che un rapporto così solido non potesse concludersi con quello scivolone contro il Chelsea, costato in pratica il titolo al Liverpool nella stagione 2013/14. La bandiera torna a casa. Con l'obiettivo, chissà, di scrivere la storia anche in panchina dopo averlo fatto in campo.