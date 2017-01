Le 5 trattative che vi siete persi oggi (21/01)

Aubameyang sicuro: "Mai al Bayern Monaco"

Dal ritiro con il suo Gabon, in piena Coppa d'Africa, Aubameyang si concede anche un'intervista per parlare di futuro, ecco le sue parole alla Bild: “Non andrò mai al Bayern Monaco, sarebbe una cosa troppo difficile da accettare per i tifosi del Borussia Dortmund. Real Madrid? Sì, è il club dei miei sogni, ma nel mondo non esiste solo il Real. Non so se sia vero che Zidane mi voglia, se è vero mi chiameranno, altrimenti non c'è problema”.

Secondo noi: Ok le frasi finali, ma Aubameyang continua a lanciare segnali alla squadra dei suoi sogni. Altro che Cina... O Milan...

Video - Pierre-Emerick Aubameyang, l'esplosione di un talento scartato dal Milan e dalla Francia 01:00

Milan, Rodrigo Ely richiesto da Brescia e Crotone

0 presenze sia in Serie A che in Coppa Italia, il classe '93 resta un esubero per i rossoneri che potrebbero cederlo in prestito al Brescia. Si è fatta avanti, secondo TuttoB.com, la squadra di Cristian Brocchi che ha bisogno con urgenza di elementi freschi in difesa. Su di lui c'è anche il Crotone...

Secondo noi: Il giocatore fa parte della scuderia di Mino Raiola, e un trattamento di favore per Ely potrebbe essere importante per non avere sorprese - a marzo - per il rinnovo (già programmato) di Donnarumma.

Rodrigo Ely Fiorentina Milan 2015 LaPresseLaPresse

Palermo, per la salvezza si pensa a Víctor Ibarbo

Dopo il fallimento della trattativa con il Wuhan Zall di Ciro Ferrara, Víctor Ibarbo potrebbe presto rientrare in Italia: per Tuttomercatoweb il classe '90 è nel mirino del Palermo di Corini. Il colombiano è di proprietà del Cagliari e nella prima parte di stagione ha giocato in prestito al Panathinaikos.

Secondo noi: Dopo l'addio di Stramaccioni, Ibarbo non è più nei piani del Panathinaikos. Sarà davvero lui l'uomo giusto per il Palermo? Per ora, il mercato dei rosanero ha profondamente deluso e il solo Ibarbo non potrà bastare per centrare l'obiettivo salvezza.

2014, Victor Ibarbo, Cagliari-Milan, LaPresseLaPresse

Džemaili lascerà il Bologna già a Maggio, in tempo per firmare con l'Impact de Montréal

Secondo il Resto del Carlino, il centrocampista svizzero lascerà il Bologna già nel mese di maggio, senza aspettare la fine del campionato. Se il Bologna sarà quindi lontano dalle zone calde della classifica, ci sarà l'addio di Džemaili che non può attendere oltre l'8 maggio per approdare in Québec.

Dzemaili Masina - Bologna-Crotone - Serie A 2016/2017 - LaPresseEurosport

Secondo noi: La sessione di mercato in MLS sarà infatti aperta dal 14 Febbraio all'8 Maggio, ma questa resta una mossa discutibile da parte del Bologna che è certa di avere Džemaili solo fino all'inizio di Maggio. E le altre tre gare di campionato?

Video - C'è anche Sebastian Giovinco nella top ten dei gol più belli della MLS 2016 02:02

Lazio, 9 milioni per il centrocampista Walace

I bianconcelesti lavorano già per giugno e tentano di chiudere con il Grêmio per il centrocampista Walace. Per il classe '95, già nel giro della Nazionale maggiore brasiliana (e medaglia d'oro alle ultime Olimpiadi), la coppia Tare-Lotito ha offerto fino a 9 milioni, secondo l'emittente radiofonica Radiosei.

Walace Max Meyer - Brazil-Germany - Olympics Games 2016 - LaPresse/EFEEurosport

Secondo noi: Un gran colpo in proiezione futura. Un mediano alla vecchia maniera, ottimo nel recuperare palloni a centrocampo e con una buona tecnica di base. L'arrivo di Walace è però un segnale (o almeno così possiamo interpretare) molto chiaro del vicino addio a Lucas Biglia.