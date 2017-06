Le 5 trattative che vi siete persi oggi (21/06)

Lewandowski, il Bayern smentisce una sua eventuale cessione

Un fulmine a ciel sereno! Ambiente del Bayern scosso dalle parole dell'agente di Lewandowski che riferisce un malcontento del proprio assistito verso il tecnico Ancelotti e verso il resto della squadra, colpevoli di non averlo aiutato a vincere la classifica marcatori della Bundesliga (vinta poi da Aubameyang). Nelle ultime ore, tantissime le voci su un suo possibile addio, destinazione Chelsea favorita ma il Bayern Monaco ha voluto negare tutto, lanciando anche un segnale ai possibili avversari...

" Lewandowski è sotto contratto con il Bayern Monaco, e di recente ha rinnovato fino al 2021. Robert non vuole lasciare il Bayern, non ci sono colloqui con altri club né ce ne saranno. Se altri club negoziano con giocatori che hanno contratti a lungo termine, rischiano sanzioni dalla FIFA. Anche l'agente ha confermato di non aver avuto contatti con altre società [comunicato Bayern] "

Secondo noi: Il Bayern Monaco, con questo comunicato, ha voluto mettere i puntini sulle i, però servirebbe - a questo punto - anche una tiratina d'orecchi all'agente del giocatore. Quelle frasi avevano uno scopo, lanciare un messaggio ben preciso a pochi giorni dall'inizio del mercato.

Muriel-Sampdoria: si tratta con il Valencia

Continuano le voci che vorrebbero Muriel lontano dalla Sampdoria. Dopo essere stato seguito, con poco successo, da Lazio e Atlético Madrid (che si è ritirato per il blocco di mercato), nelle ultime settimane è arrivato l'interesse del Valencia per l'attaccante colombiano. Secondo tuttomercatoweb, Alessandro Lucci sta mediando tra i due club, con la speranza di portare Muriel nella Liga entro fine mese.

Secondo noi: Lo aveva detto Giampaolo a metà stagione, “se continua così è dura trattenere uno come Muriel”. Al Valencia serve un attaccante e si arriveranno 25/28 milioni, sarà difficile vedere ancora il colombiano vestire la maglia blucerchiata.

Colpaccio Monaco: dal Barcellona arriva il giovanissimo Jordi Mboula

Colpaccio dei monegaschi, che acquistano dal Barcellona l'ala destra Jordi Mboula per 3 milioni. Il classe '99 spagnolo, di origini congolesi, si è messo in mostra nell'ultima stagione nella Youth League, collezionando 8 reti in 9 presenze, con la maglia dei blaugrana. Nonostante, avesse ancora un anno di contratto con i catalani, ha scelto il Monaco, firmando un contratto fino al 2022. Il giovane Mboula avrà anche un clausola rescissoria in caso di nuova cessione, clausola che però non è stato ancora rivelata dai monegaschi.

Secondo noi: Bravissimo il Monaco, ogni volta, a ripartire nonostante ceda grandissimi nomi. È successo in passato e ci riprova adesso. Fa niente se andranno via Bernardo Silva, Mendy, Bakayoko, Fabinho o anche Mbappé, se poi la dirigenza monegasca riesce a pescare questi giovani fenomeni. Ci stupisce, però, che il Barça si sia fatto scappare questa perla, che ha veramente stupito tutti nell'ultima Youth League. A volte capita però di perdere giocatori importanti, vedi Pogba per il Manchester United o Coman per il PSG.

Gignac verso i Los Angeles Galaxy: e Ibrahimović?

André-Pierre Gignac potrebbe presto varcare il “muro” tra Messico e Stati Uniti. L’attaccante francese, che con la maglia del Tigres UANL ha segnato 53 gol dal 2015 a oggi, è finito nel mirino - secondo MLS Soccer Italia - dei Los Angeles Galaxy. Per il momento, la distanza tra i due club è importante, come trapela anche dalle parole della dirigenza del Tigres UANL “pensavano di venire qui a parlare con Mickey Mouse”, ma non impossibile da colmare. I californiani hanno messo sul piatto una cifra vicina ai 6 milioni di dollari, la metà di quanto richiesto inizialmente. La trattativa a luci spente andrà avanti, ma toccherà a Gignac calcare la mano con la sua attuale società per trasferirsi in MLS.

Secondo noi: Sarebbe molto interessante vedere l'impatto di Gignac nella MLS. Sarebbe bellissima la sfida per la classifica marcatori con Villa, Giovinco, Piatti e Wright-Phillips. Ma a questo punto, dove andrebbe a finire Ibrahimović? Difficile vedere una convivenza tra l'ex Marsiglia e l'ex PSG in avanti.

La Fiorentina accelera per Ardaiz, etichettato come il 'nuovo Luis Suárez'

Con Kalinić in partenza, la Viola cerca già un sostituto per l'attacco. Corvino ha puntato gli occhi sul giovanissimo Joaquín Ardaiz (con contatti frequenti con l'agente Marcelo Simonian), classe '99 uruguaiano, che si è messo in mostra agli ultimi Mondiali Under 20, con la sua Nazionale che si è classificata 4°, dopo la sconfitta nella finalina contro l'Italia. Già a gennaio, la Fiorentina ci aveva provato con il Danubio che disse di no all'offerta di 2 milioni, ora la Viola vuole accelerare per evitare la concorrenza di altre squadre e averlo subito disponibile dall'inizio della nuova stagione.

Secondo noi: Piano nel fare i paragoni con Luis Suárez, paragoni inappropriati in questo momento. È un giocatore molto fisico, con ampi margini di crescita, ma è impensabile che possa già essere un titolare nella Fiorentina. Buono l'acquisto, se verrà confermato, ma meglio cederlo in prestito.