Le 5 trattative che vi siete persi oggi (22/01)

Gabbiadini, anche la Cina ci prova

Dopo il fallimento delle trattative per Diego Costa e Kalinić, il Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro ci prova ora per Manolo Gabbiadini. Secondo Il Mattino, sarebbero 25 i milioni offerti al Napoli per il classe '91 che preferisce - però - restare in Europa.

Secondo noi: Il Wolfsburg non è più interessato e l'offerta del Southampton viene giudicata troppo bassa dal Napoli. Che fare con questo Gabbiadini? Il giocatore però non vuole partire per la Chinese Super League e potrebbe anche convincersi a restare in azzurro (come riserva) nel caso non si trovassero accordi con club di Premier League o Bundesliga.

Ranocchia, ora spunta il Tottenham: lui accetta la cessione?

Ancora incerto il futuro di Ranocchia che ha rifiutato già diverse offerte, tra cui quella dell'Hull City e quella dello Zenit. Secondo Tuttosport, il centrale dell'Inter potrebbe finire nel mirino del Tottenham Hotspur visto gli infortuni di Vertonghen e Alderweireld. L'agente del classe '88 sarebbe stato avvistato a Londra, proprio per trattare con gli Spurs.

Secondo noi: Se venisse confermato l'interessamento del Tottenham, Ranocchia avrebbe una grande chance per finire comunque in una big. Dopo tutti i rifiuti, a West Ham, ad Hull City ecc, il classe '88 potrebbe giocarsi il titolo d'Inghilterra con gli Spurs. Affare fatto?

Mauro Icardi Andrea Ranocchia Inter 2015 LaPresseLaPresse

Il Genoa continua a pescare dal Sudamerica, ora interessa Walter Montoya

Il mercato del Genoa non si ferma mai. Nonostante la squadra ligure sia una delle più attive a gennaio, c'è ancora spazio per effettuare altre operazioni. Secondo Il Secolo XIX continuano le negoziazioni per Walter Montoya, centrocampista di proprietà del Rosario Central. I rossoblu però non sborseranno più di 5 milioni per il classe '93.

Secondo noi: Jurić da diverso tempo chiede centrocampisti, anche se in questa sessione sono già arrivati Morosini, Beghetto e Cataldi per quel ruolo. Walter Montoya sarà il giocatore della svolta? Per ora non ci crediamo...

Walter MontoyaAFP

Évra, ora spunta anche il Lione per la sua cessione

Resta ancora un mistero il futuro di Évra, dopo il no al Valencia e al Crystal Palace sembrava che il terzino francese potesse rimanere in bianconero. Ora il suo agente, Federico Pastorello, rivela l'interessamento del Lione al portale Le1oSport.com, OL che sogna in grande in questa sessione invernale dopo l'acquisto di Depay dal Manchester United.

Secondo noi: Quella di Évra è diventata ormai una telenovela. Non sarebbe male, però, coinvolgere il Lione in questa trattativa, anche per imbastire le negoziazioni per Tolisso per la prossima stagione.

Patrice Evra avec l'équipe de France contre la Roumanie lors de l'Euro 2016AFP

Leicester, ora Ranieri chiede Gastón Ramírez

Continua il momento no delle foxes che restano con soli 5 punti di vantaggio sulla zona retrocessione, dopo il ko di Southampton che ha visto il Leicester perdere la terza gara nelle ultime 5 di campionato. Oltre al difensore (il sogno resta Acerbi) ora Claudio Ranieri fa il nome dell'ex Bologna Gastón Ramírez, attualmente in forza al Middlesbrough. Secondo Tuttomercatoweb, il club inglese avrebbe trovato nell'uruguaiano segnali positivi per far partire la trattativa, ma c'è il no deciso del Boro.

Middlesbrough signings Gaston Ramirez, pictured, and Brad Guzan have received international clearancePA Sport

Secondo noi: Situazione critica in casa Leicester City. Nonostante la volontà del giocatore, difficile che il Middlesbrough ceda a questo punto della stagione Gastón Ramírez. L'ex Bologna è un giocatore su cui Karanka punta molto, e di certo non verrebbe ceduto al Leicester, impelagato anch'esso nella lotta per non retrocedere.