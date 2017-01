Le 5 trattative che vi siete persi oggi (23/01)

Il Genoa torna su Hernanes

Non era andata in porto in estate, non è andata in porto nelle prime settimane della finestra invernale, ma l'operazione Hernanes-Genoa potrebbe subire un'accelerata proprio in extremis. Il centrocampista brasiliano della Juventus è tornato ad essere un'opzione seria per il Grifone, che si ritrova peraltro senza mezzo centrocampo in vista della prossima partita: Cataldi è squalificato, Rigoni e Veloso infortunati.

Secondo noi: Fuori dai piani tecnici di Allegri, che contro la Lazio ha deciso di arretrare Pjanic davanti alla difesa nonostante l'assenza di Marchisio, Hernanes non ha più spazio alla Juventus. Un suo trasferimento al Genoa sarebbe la soluzione migliore per i due club e per lo stesso giocatore.

Isak al Borussia Dortmund

Niente Real Madrid: Alexander Isak, il diciassettenne Ibrahimovic nero" dell'AIK, vestirà la maglia del Borussia Dortmund, che oggi ne ha ufficializzato l'acquisto. I blancos avevano praticamente chiuso per il suo arrivo, ma il giocatore e la famiglia hanno declinato l'invito, preferendo firmare con i tedeschi.

Secondo noi: Gran colpo in prospettiva del Borussia Dortmund, che si è assicurato un talento che, a soli 17 anni, ha già esordito e segnato con la Svezia. E scelta tanto coraggiosa quanto comprensibile di Isak, che al Real Madrid sarebbe partito dal Castilla e che, al contrario, spera di crescere in un club notoriamente attento ai giovani di prospettiva. Il matrimonio perfetto.

Inter, Miangue va al Cagliari

Prima cessione per l'Inter: nelle prossime ore si concluderà la trattativa per il trasferimento al Cagliari di Senna Miangue. Il terzino sinistro belga vestirà la maglia rossoblù in prestito fino a fine stagione, con diritto di riscatto per i sardi e controriscatto per i nerazzurri.

Secondo noi: Giocatore acerbo ma di prospettiva, Miangue avrà la possibilità di mettersi in mostra in una medio-piccola di Serie A. E Rastelli, sempre un po' sofferente sulle fasce, si ritroverà in casa una buona alternativa a Murru.

Miangue, Inter-BolognaLaPresse

Tutti su Budimir: anche il Bologna

Il Crotone vorrebbe riportarlo a casa dopo lo splendido anno della promozione, il Torino pensa a lui - ma senza troppa convinzione - al posto di Maxi Lopez come vice-Belotti, e ora in corsa c'è anche il Bologna: tutti su Ante Budimir, che dopo aver trascinato in A i calabresi sta avendo poco spazio alla Sampdoria.

Secondo noi: Budimir farebbe al caso del Crotone, dove ha già fatto benissimo e dove ha lasciato splendidi ricordi. Sarebbe manna dal cielo per Nicola e per un attacco poco produttivo. Ed è comprensibile che, con la secca di gol di Destro, anche il Bologna voglia portare a casa un'altra punta. Chi prenderà il croato farà un buon affare.

Torna Ronaldinho? Tratta col Coritiba

Lontano dai campi ormai da più di un anno, Ronaldinho potrebbe tornare clamorosamente in pista. Il Coritiba sta trattando con l'ex rossonero e con il fratello-agente Assis, ma aspetta l'aiuto di alcuni sponsor per riuscire a pagare il suo stipendio mensile.

Secondo noi: Ronaldinho è da tempo un ex giocatore. I primi segnali in Messico, la conferma due anni fa al Fluminense: i giorni di gloria appartengono ormai all'album dei ricordi. E il fatto che la sua ultima partita sia datata 26 settembre 2015, ovviamente, non aiuta.