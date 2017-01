Le 5 trattative che vi siete persi oggi (24/01)

La Cina tenta anche Giovinco

Le spese folli della Cina calcistica sembrano destiate a proseguire: secondo Andrea D'Amico, procuratore di Sebastian Giovinco, un'offerta "molto importante" da un club non precisato è arrivata per l'ex giocatore della Juventus. "Parleremo con Toronto, ma non sarà semplice portarlo via", le parole dell'agente a 'Sky Sport 24'.

Secondo noi: Le prodezze americane di Giovinco hanno attratto anche la Cina. Inevitabile che fosse così. Ma l'ex bianconero ha scelto Toronto e la MLS anche e soprattutto per un'offerta difficilmente rifiutabile: perché dovrebbe abbandonare?

Gabbiadini, i Saints alzano la posta

Il Southampton ha alzato l'offerta per Manolo Gabbiadini: 16 i milioni proposti al Napoli, che continua però a chiederne una ventina per lasciar partire il proprio attaccante. L'ex doriano piace anche al Borussia Mönchengladbach, oltre a vari altri club inglesi e tedeschi.

Secondo noi: Il prezzo richiesto dal Napoli, che vuole cedere Gabbiadini a titolo definitivo, è tale da scoraggiare qualsiasi club italiano interessato al suo acquisto. Non è un caso che nessuna trattativa sia mai davvero decollata. Manolo finirà probabilmente in Premier League: cessione scontata negli ultimi giorni di mercato.

Manolo Gabbiadini Napoli Chievo 2016LaPresse

Rooney: "Resto allo United"

Wayne Rooney, almeno per il momento, non prenderà la via cinese. Il capitano del Manchester United ha negato a 'Sky Sports' la possibilità di un addio: "Qui sto bene e ho altri due anni di contratto". Ieri José Mourinho aveva parlato di "esperienza interessante", annunciando di fatto di non volersi opporre a una possibile partenza dell'inglese.

Secondo noi: Gli anni ruggenti di Rooney sono finiti. Il presente parla di un giocatore sempre più in là con gli anni, anche se sa regalarsi serate di gloria come quella in cui è diventato il massimo cannoniere della storia del Manchester United. In estate la pista cinese potrebbe tornare ad essere particolarmente calda.

Ufficiale: Muntari è del Pescara

Forse qualcuno se lo sarà perso, in quanto il Pescara non ha ancora emesso alcun comunicato, ma Sulley Muntari - che comunque si allenava già da qualche giorno agli ordini di Oddo - è ufficialmente un nuovo giocatore degli abruzzesi: come si apprende dal sito della Lega Calcio, il contratto dell'ex centrocampista di Inter e Milan è stato depositato.

Secondo noi: Per una squadra ancora alla ricerca della prima vittoria (sul campo) in campionato, riportare in Italia un giocatore reduce dal campionato arabo non è il massimo. Se non altro, Muntari proverà ad accontentare Massimo Oddo, che a dicembre chiedeva la presenza di "11 cani in campo". Quanto a grinta, nel caso dell'ex rossonero, ci siamo.

Trabzonspor su Josef Martinez

In uscita dal Torino, dove continua a giocare pochissimo, Josef Martinez piace a mezza Europa: Newcastle, Amburgo, Genk e Bruges. L'ultima pretendente è il Trabzonspor, che ci sta provando seriamente: secondo 'Tuttosport', i turchi hanno offerto due milioni di euro ai granata per l'attaccante venezuelano.

Secondo noi: Altamente improbabile una permanenza a Torino di Martinez, chiuso dai titolari di Mihajlovic e non certo prima scelta del tecnico serbo. Ma il Torino, che ha in mano parecchie richieste, deve valutare con attenzione quale sia la migliore prima di disfarsi del proprio attaccante.