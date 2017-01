Le 5 trattative che vi siete persi oggi (26/01)

Halilovic sceglie il Las Palmas

Il giovane di proprietà dell'Amburgo, su cui il Barcellona conserva un diritto di recompra, torna in Liga dopo le 36 presenze e 3 gol della stagione scorsa con la maglia dello Sporting Gijon. La prima parte di stagione all'Amburgo è stata sotto le aspettative, ora lo aspetta un prestito di 6 mesi alle Canarie.

Secondo noi: l'arrivo di Halilovic esclude con ogni probabilità quello di Jesè, ed è un buon colpo per il Las Palmas che cerca di continuare nella sua stagione da vera sorpresa di questa Liga. L'ambiente migliore per rilanciarsi per il giovane croato.

Subotic lascia il Borussia Dortmund e va a Colonia

Il difensore serbo, dopo essere arrivato al Dortmund nell'estate 2008, lascia il Westfalenstadion dopo otto stagioni e mezza. Il 28enne va al Colonia in prestito secco fino al termine della stagione.

Secondo noi: Subotic, tormentato dagli infortuni nelle ultime stagioni, ha bisogno di spazio e di fiducia. Il Colonia è la soluzione giusta per lui, che comunque ha ancora 28 anni e può tornare ad altissimi livelli.

Miangue al Cagliari

Dopo un lungo inseguimento, il difensore dell'Inter, belga classe 1997, approda ufficialmente in Sardegna in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto fino al termine della stagione.

Secondo noi: per il belga, cresciuto nelle giovanili dell'Inter, c'è la possibilità di affacciarsi da protagonista nel campionato di Serie A, di trovare minuti e di tornare eventualmente all'Inter con una buona esperienza alle spalle.

Vives saluta il Torino ma resta in Piemonte

Dopo cinque anni si separano le strade del centrocampista e dei granata: Vives è molto vicino a firmare con la Pro Vercelli. Per lui trasferimento a titolo definitivo e contratto fino al 2018. Nella trattativa che porterà il centrocampista alla Pro inserito anche Evans Osei, centrocampista classe 1997, che Longo ha allenato nella Primavera granata.

Secondo noi: Vives può essere un lusso per una formazione come la Pro Vercelli che lotta per la salvezza in Serie B. Piedi discreti ed esperienza che possono fare comodo.

Colpo Bailey per il Leverkusen

Bayern Leverkusen vicinissimo all'acquisto del giovane esterno del Genk Bailey. Le aspirine hanno trovato l'accordo coi belgi sulla base di 20-22 milioni di euro. Il giocatore resterà in prestito al Genk fino a giugno, quando poi approderà in Germania. Già domani le visite mediche.

Secondo noi: in prospettiva Bailey è un grande colpo che però dovrà dimostrare di valere i 20-22 milioni che il Leverkusen spenderà per lui. Di certo su di lui si era scatenata la concorrenza, con Liverpool e Manchester United molto decise.