Le 5 trattative che vi siete persi oggi (26/06)

Berardi-Roma: si avvicina il sì

Parla l'agente di Berardi, Simone Seghedoni, che ad un'intervista al Corriere dello Sport indica come molto probabile il trasferimento del classe '94 alla Roma: “Dopo l’Europeo ci vedremo con il Sassuolo e certamente ne parleremo. Di Francesco ha un grande rapporto con Berardi. Per un giocatore arriva il momento di fare il salto di qualità, ci sta che il suo sia ora”.

Secondo noi: Importante innesto per la Roma che deve pensare al dopo Salah. In giallorosso ritroverebbe Di Francesco, suo allenatore nel Sassuolo negli ultimi anni, ma sicuri che sia il profilo giusto per la Roma?

Video - Monchi alla Roma: da Medel a Dani Alves, i suoi affari migliori 00:02

Milan su Koscielny: il francese rifiuta

Secondo Telefoot, contenitore sportivo dell'emittente televisiva francese TF1, il Milan avrebbe cercato di convincere il Koscielny a firmare per la prossima stagione. Il centrale classe '86 ha però rifiutato l'offerta rossonera, aspettando una chiamata dal Manchester City.

Secondo noi: È sicuramente un profilo internazionale, e al Milan servono comunque dei giocatori capaci di far fare il salto di qualità anche dal punto di vista mentale. Detto questo, Koscielny non sembra essere il centrale di maggior affidamento in circolazione.

Laurent Koscielny is expected to sit out of Arsenal's game against Sunderland on Tuesday due to a calf problemPA Sport

Ounas-Napoli: è fatta

In attesa di chiarire diverse situazioni in uscita, come quelle di Zapata, Pavoletti e Giaccherini, il Napoli mette fieno in cascina con l'acquisto di Ounas dal Bordeaux. Secondo l'Equipe, gli azzurri avrebbero trovato un accordo per il classe '96 sulla base di 10 milioni al Bordeaux, più una percentuale su un'eventuale cessione in futuro del giovane algerino.

Secondo noi: Ottimo acquisto in proiezione futura per il Napoli. Esterno d'attacco di grande fantasia e qualità, un po' indisciplinato tatticamente, a Sarri il compito di forgiarlo e farlo diventare un azzurro doc.

Ounas - Bordeaux-Olympique Marseille - Ligue 1 2016/2017 - Getty ImagesGetty Images

Il Manchester United offre 45 milioni per Matić

Non solo la Juventus, anche il Manchester United punta forte sul centrocampista Nemanja Matić. I Red Devils hanno offerto, secondo ESPN, 45 milioni per il classe '88, grande pallino di Mourinho.

Secondo noi: Alla Juventus serve un centrocampista di qualità per fare un ulteriore passo in avanti nella sua crescita europea. Matić poteva essere un valido elemento da inserire nello scacchiere di Allegri, anche se 45 milioni sono una bella cifra...

Nemanja Matic of Chelsea celebrates scoring his sides fourth goalGetty Images

Lione: acquistato Traoré dal Chelsea

Dopo un'ottima stagione in prestito all'Ajax, il classe '95, Bertrand Traoré finisce al Lione a titolo definitivo. Per l'attaccante del Burkina Faso, il Chelsea incasserà 10 milioni più bonus in caso di qualificazione del Lione alla prossima Champions League.

Secondo noi: Non sarebbe stato male per qualche squadra italiana. Un po' alto, forse, il cartellino, ma la fantasia di Traoré sarebbe servita a molte delle nostre in attacco.