Le 5 trattative che vi siete persi oggi (27/06)

Morata spinge per l’addio al Real Madrid

Alvaro Morata ha interrotto la luna di miele con la moglie Alice Campello per una visita di passaggio di un paio d'ore a Madrid per provare a velocizzare il suo trasferimento al Manchester United. Lo rivela 'As' spiegando che l'attaccante ha parlato più volte al telefono con José Mourinho, il tecnico con cui ha debuttato in prima squadra ai tempi dei blancos.

Secondo noi : lo Special One vede in lui il numero 9 perfetto in un campionato come la Premier League. I campioni d’Europa, come spiegano i colleghi spagnoli, tuttavia non hanno intenzione di vendere il proprio gioiello a 74 milioni di euro, la cifra offerta finora dai Red Devils. Il Real Madrid punta, infatti, a incassare tra gli 85 e i 90 milioni. Quel che è certo è che l’ex Juventus non ha nessuna intenzione di vivere un’altra stagione da dodicesimo uomo a Madrid, ruolo che gli sta comprensibilmente stretto.

La gioia di Matteo Politano, Sassuolo-Inter, Serie A 2015-2016LaPresse

Fiorentina su Politano

La squadra del neo allenatore Pioli, per quanto riguarda l’attacco, è sulle tracce di Matteo Politano. L’esterno offensivo del Sassuolo piace molto al tecnico emiliano, il quale avrebbe individuato in lui il perfetto sostituto di Bernardeschi, sempre in orbita Juventus. I toscani avrebbero offerto al calciatore un contratto triennale da 1,2 milioni di euro, ma gli emiliani chiedono 15 milioni di euro per il cartellino mentre la Fiorentina si sarebbe fermata solamente a 10. Le parti sono quindi ancora lontane.

Secondo noi : l’esterno ha le caratteristiche ideali per sostituire Bernardeschi anche se non sarà facile rimpiazzarlo. D’altronde la Fiorentina subirà un ridimensionamento e ripartire da profili giovani e italiani, dopo l’acquisto di tanti stranieri poco noti, è la strada giusta. Per il giocatore sarebbe, invece, l’occasione di mettersi alla prova in una piazza più ambiziosa. Servirà un sacrificio economico, ma sarebbe una buona operazione.

Pellegrini contro Dahoud in Italia-GermaniaGetty Images

Pellegrini torna alla Roma

È vicinissimo il ritorno di Lorenzo Pellegrini alla Roma e nelle prossime ore dovrebbe arrivare la firma sul contratto. Come appreso dalla redazione de ‘LaRoma24.it’, nel pomeriggio il vice ds Frederic Massara e l'agente del giocatore, Giampiero Pocetta, sono partiti alla volta della Polonia.

Secondo noi : Pellegrini era impegnato con la Nazionale Under 21 per gli Europei di categoria. Il dirigente giallorosso e il procuratore sono accorsi a Cracovia per chiudere l’affare e, ora che purtroppo l’avventura dell’Italia si è conclusa, non ci saranno più distrazioni per il giocatore né scuse per rimandare il colpo della Roma. Centrocampista di grandi prospettive, Pellegrini è pronto a rientrare alla base per prendersi la zona nevralgica della squadra di Di Francesco.

Video - Karsdorp è arrivato in Italia: "Forza Roma" 00:52

Bruno Fernandes - Sampdoria-Fiorentina - Serie A 2016/2017 - LaPresseEurosport

Sampdoria: ufficiale Bruno Fernandes allo Sporting Lisbona

Bruno Fernandes saluta l'Italia e la Sampdoria. Il club blucerchiato comunica, in una nota sul sito ufficiale, di aver ceduto a titolo definitivo allo Sporting Lisbona il centrocampista portoghese che si trasferisce per 8,5 milioni di euro più bonus. Nel cartellino del giocatore è stata inserita una clausola rescissoria da 100 milioni di euro e alla Sampdoria verrà riconosciuto il 10% della futura rivendita dell'ex Udinese.

Secondo noi : dopo una buona stagione Bruno Fernandes torna nel suo Paese e non ci sono rimpianti. Bello il suo saluto ai tifosi: “Mi hanno fatto sentire a casa. Ho trascorso un solo anno alla Sampdoria ma ho ben presto capito l'importanza di cosa significhi vestire questa maglia. Non dimenticherò mai la città di Genova né i tifosi blucerchiati. Genova è solo blucerchiata”. È arrivata puntuale la risposta della Sampdoria: “Grazie a te, Bruno. Boa sorte!”. Un addio può anche avere un lieto fine.

IbrahimovicGetty Images

Atletico Madrid: pazza idea Ibra

L’Atletico Madrid ha una pazza idea: acquistare Zlatan Ibrahimovic. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Spagna, il giocatore si trasferirebbe nel mese di gennaio a causa del blocco del mercato ma sarebbe un’operazione comoda per ambedue le parti: Zlatan si riprenderebbe con calma mentre il club di Madrid avrebbe in rosa un giocatore fortissimo preso a parametro zero.

Secondo noi : i Colchoneros, che non hanno mollato ancora del tutto la pista che porta a Diego Costa, provano il colpo a sorpresa per regalare alla tifoseria un attaccante di livello mondiale che farebbe fare quel salto di qualità necessario per contrastare il dominio del Real e del Barcellona. Per lo svedese sarebbe un’avventura stimolante, ma al momento sembra piuttosto improbabile che si concretizzi questa suggestione di mercato.