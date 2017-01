Le 5 trattative che vi siete persi oggi (28/01)

Roma, Paredes è davvero sul mercato?

Molte le pretendenti per Leandro Paredes, dalla Juventus a diversi club stranieri. L'argentino, la scorsa stagione all'Empoli, vuole rimanere in giallorosso e la Roma non ha nessuna intenzione di cederlo a meno di un'offerta da 30 milioni, somma che sarebbe subito investita per i vari Badelj (subito disponibile), Kessié e Pellegrini (per la prossima stagione). Spalletti, intanto, fa capire di non essere tanto d'accordo all'eventuale cessione del classe '94: "Io non ho chiesto la cessione di Paredes, ma le dinamiche di mercato e le volontà del giocatore vanno chieste alla società e a Paredes stesso. Io penso ai miei giocatori e spero di dare chance a tutti, e spero di continuare a fare bene in stagione. Defrel? Io parlo dei miei e a questo punto non ci serve".

Secondo noi: Mercato complicato quello della Roma che per ora ha ufficializzato solo Grenier nella caselle delle entrate. 30 milioni per un '94 sono tanti, ma è giusto che i giallorossi si privino di un talento come Paredes? L'argentino ha dimostrato - in questa stagione - di saperci fare e di poter giocare a testa alta in questa Roma. Se vuoi far partire un ciclo vincente, non dovresti vendere i tuoi migliori giocatori...

Lampard continua a giocare?

Continua il tam tam di voci che vorrebbe Lampard di ritorno in Premier League. Il centrocampista ex Manchester City e Chelsea è stato infatti contattato da Hull City e Swansea City per la seconda parte di stagione, ma il classe '78 ha rispedito al mittente le richieste, come riferito al Daily Mail: “Certe volte c'è una parte di me che non vorrebbe assolutamente smettere di giocare. Questo perché non voglio avere rimpianti. Comunque ho rifiutato alcune offerte dalla Premier League”.

Frank Lampard is arguably Chelsea's greatest ever playerEurosport

Secondo noi: Un giocatore può ancora fare la differenza a 38 anni? Sì, se ti chiami Frank Lampard, soprattutto in squadre come Hull City o Swansea desiderose di leader fuori e dentro il campo per rilanciare la propria stagione. Lampard, per ora, non ha ufficializzato il suo ritiro, possiamo sperare di vederlo ancora sui campi di Premier?

Genoa, niente Montoya: va al Siviglia

L'accelerata delle ultime ore è stata quella decisiva per il Siviglia che è riuscita a strappare alla concorrenza di Boca, River Plate e Genoa il centrocampista classe '93 Walter Montoya. L'argentino firmerà un contratto, con gli andalusi, fino al 2021.

Secondo noi: Quanti cambi in casa Genoa in questa sessione di mercato... Montoya poteva essere l'uomo giusto per Jurić? Il tecnico croato ci sperava, volendo un giocatore dalle sue caratteristiche. Dovrà accontentarsi, quindi, di Cataldi e Hiljemark per il reparto di mezzo.

Walter MontoyaAFP

Cerci non si muove da Madrid

Fallite le trattative con Bologna e Lazio, pare proprio che Cerci sia destinato a rimanere all'Atlético Madrid fino al termine del suo contratto (giugno 2017). Per As, i colchoneros non sono rimasti convinti delle offerte ricevute per il classe '87, non volendo svendere il giocatore costato 15 milioni nell'estate del 2014. Cerci, che in questa stagione ha collezionato solo una presenza in Coppa del Re, proverà a riscattarsi proprio a Madrid?

Secondo noi: Piuttosto che perderlo a parametro zero, sarebbe meglio 'svenderlo' adesso. Cosa farà Cerci in questi giorni? Del resto, lui stesso non era convinto degli ingaggi che avrebbe potuto ottenere a Bologna e Lazio. Non resta che ri-provarci con l'Atlético, chissà, provando a fare qualcosa di importante già dalla prossima sfida contro il Barcellona in Coppa.

Alessio Cerci, Genoa, Serie A 2015-16 (LaPresse)LaPresse

Niente Cina per Pazzini, resta al Verona

Tra i tanti giocatori chiamati all'esodo verso la Cina, c'era anche Giampaolo Pazzini ma l'attaccante del Verona ha scelto di restare in Italia: “Il denaro è importante, ma la felicità lo è di più, non si può fare una cosa solo per i soldi, altrimenti non te la godi”.

Serie A 2015/16, Verona-Udinese, Giampaolo Pazzini segna su rigore il suo primo gol con la maglia dell'HellasLaPresse

Secondo noi: Sia chiaro, non è un eroe solo per aver detto di no ai 'soldi cinesi'. Da apprezzare comunque il gesto, Pazzini vuole restare vicino alla famiglia ed è essere determinante per il suo Verona, alla caccia di un immediato ritorno in Serie A.