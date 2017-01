Le 5 trattative che vi siete persi oggi (29/01)

Ilicic può partire, lo cerca il Leicester City di Ranieri

Lo sloveno è tornato titolare nella sfida contro il Genoa, segnando anche il gol del momentaneo vantaggio per la Fiorentina. L'ex Palermo, però, è sul piede di partenza dopo l'arrivo di Saponara: sul classe '88, secondo QS-La Nazione, ci sarebbe il Leicester City di Claudio Ranieri.

Secondo noi: Indipendentemente dall'interesse del Leicester (che punta anche all'ex Bologna Gastón Ramírez) o meno, è giusto cedere Ilicic proprio adesso? Saponara, in fondo, sostituisce Zarate e non mette alla porta lo sloveno che può essere ancora utile alla causa, soprattutto essendoci il doppio impegno campionato-Europa League.

Video - Alla scoperta di Federico Chiesa, il figlio d'arte che sta conquistando Firenze 00:54

Kucka richiesto dalla Cina, secco no del Milan

Anche il centrocampista Kucka è finito nel mirino dei ricchi club cinesi. Nello specifico è stato il Beijing Guoan, che annovera nelle proprie fila Renato Augusto e Burak Yilmaz, a fare domanda per il classe '87. Per Tuttomercatoweb, è arrivato però il secco no da parte del Milan che giudica non cedibile il giocatore, nonostante un'offerta da 10 milioni.

Secondo noi: Kucka è un titolare inamovibile in questo Milan, e sarebbe impensabile poterlo cedere proprio adesso, nonostante un'offerta comunque importante. Non ci sarebbe il tempo materiale per andare a sostituire l'ex Genoa.

Juraj Kucka, Roma-Milan, LaPresseLaPresse

Quaison, niente Juventus o Empoli: futuro al Mainz

Sembrava tutto fatto per l'approdo di Quaison alla Juventus, e per il passaggio - successivo - all'Empoli in prestito. Nelle ultime ore, secondo la Gazzetta dello Sport, lo svedese sarebbe entrato nel mirino del Mainz che ha offerto 2,5 milioni più bonus per il classe '93. Molto di più rispetto a quanto aveva messo sul piatto la Juve (o la Sampdoria in precedenza): Zamparini ha dato subito il suo ok, serve solo il sì definitivo del giocatore.

Secondo noi: Il Mainz si rifà il look andando a prendere Bojan e Quaison dopo le partenze di Malli e Clemens. Che peccato però vedere Quaison lontano dalla Serie A, sarebbe stato interessante vederlo all'Empoli e capire quante chance avrebbe avuto di vestire in futuro la maglia della Juventus.

Robin Quaison Genoa Palermo 2016LaPresse

Acquafresca riparte dalla Ternana?

Con La Gumina di ritorno al Palermo, resta scoperto un posto in attacco per la Ternana. Il Bologna prova a venire incontro al club umbro, cercando di piazzare Acquafresca, ormai fuori rosa dall'inizio di stagione. Alla Ternana l'idea non dispiace, serve quindi l'ok da parte del classe '87.

Secondo noi: Inutile restare al Bologna, soprattutto perché il giocatore non risulta nemmeno tra i tesserati per la Serie A. Tanto vale partire, la Ternana e la Serie B potrebbero essere il contesto ideale per il riscatto dell'ex attaccante del Cagliari.

2014-15, Bologna, Robert Acquafresca (LaPresse)LaPresse

Remacle al Torino, colpo per il futuro

Grande manovra del Toro che ha acquistato dallo Standard Liegi il giovane Martin Remacle. Il classe '97 ha firmato con i granata fino al 2019, e non costerà nulla al Torino che lo ha prelevato in maniera gratuita, garantendo comunque al club belga una percentuale del 25% in caso di futura cessione del centrocampista.

Secondo noi: Buon colpo in prospettiva futura della dirigenza granata. La tifoseria chiede dei colpi per l'immediato visto lo stato di classifica ma il Toro pensa in grande e guarda anche al futuro.