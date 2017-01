Le 5 trattative che vi siete persi oggi (3/01)

Inter, Jovetić ai saluti: Bundesliga o Liga per lui

L'attaccante montenegrino è pronto a lasciare i nerazzurri dopo un travagliato inizio di stagione. Sul classe '89 ci sarebbero diversi club esteri tra cui il Borussia Mönchengladbach (secondo la Bild) e il Siviglia (secondo AS) che punterebbero entrambe al prestito con diritto di riscatto.

Secondo noi: Può giocare sia in Champions che in Europa League e sarà sicuramente interessante vedere la sua voglia di riscatto dopo una parentesi veramente infelice all'Inter. Vien da chiedere però, i nerazzurri hanno davvero - mai - creduto in lui?

Plizzari, no del Milan all'offerta del Manchester City

Titolare nella squadra Primavera e terzo portiere della prima squadra alle spalle di Donnarumma e Gabriel. Alimenta già il mercato l'estremo difensore Alessandro Plizzari che a Marzo compierà 17 anni. Su di lui c'era il Manchester City, pronto ad offrire subito 2 milioni di euro, ma il Milan ha risposto con un secco no volendo prima visionare da vicino il prodotto del proprio vivaio.

Secondo noi: Sarà difficile trovare spazio quando davanti a te hai Donnarumma, ma il Milan fa bene a trattenerlo per vedere la reale evoluzione del proprio giocatore.

Video - Donnarumma: "Vincere col club per cui hai sempre tifato è incredibile" 00:49

Sirigu al Napoli? Per ora no...

Parla Carlo Pallavicino, agente del portiere Sirigu che è in attesa di capire quello che sarà il suo futuro visto che è improbabile che l'ex Palermo resti a fare panchina al Siviglia: “Ritorno in Italia al Napoli? Me lo auguro. Stiamo parlando di un'eccellenza italiana tra i portieri. Ha fatto molto bene al PSG, poi Blanc lo ha messo in panchina senza motivazioni tecniche. Per anni è stato eletto miglior portiere della Ligue 1, posso dire che è una grande persona, vederlo in panchina è un mezzo delitto. In Italia ci sono tanti stranieri che non valgono quanto lui. Con Buffon e Donnarumma è il top. Un passaggio al Napoli sarebbe un'idea positiva per il calcio italiano, anche in ottica Nazionale. Cagliari? Se ne parla da troppo tempo”.

Secondo noi: Non sarebbe male vedere Sirigu in una big italiana. Vederlo in panchina al Siviglia è un mezzo delitto dice Pallavicino? Vero, ma chi l'ha mandato al Siviglia dove era impossibile superare la concorrenza di Sergio Rico che è portiere della Nazionale spagnola?

Salvatore SiriguAFP

Anche Obi Mikel in Cina?

Il centrocampista nigeriano è in uscita dal Chelsea, ma vengono smentite le voci che lo vorrebbero al Valencia. Si apre un futuro in Cina anche per il classe '87: su di lui ci sarebbe il Tianjin Teda pronto ad offrirgli un contratto triennale da 9 milioni a stagione.

Secondo noi: Impossibile dire di no a certe cifre, soprattutto se fai panchina ormai da diverso tempo al Chelsea. Come si possono fermare però questi cinesi?

Tottenham Hotspur's Belgian midfielder Mousa Dembele (L) vies with Chelsea's Nigerian midfielder John Obi MikelAFP

Peñaranda, vicina la firma col Málaga

Il giocatore venezuelano è già in Andalusia per mettere mani al suo nuovo contratto. Il Málaga lo preleverà dall'Udinese in prestito con diritto di riscatto, per lui 'solo' 6 presenze in Serie A e un gettone in Coppa Italia.

Adalberto Penaranda (l.) vom FC GranadaAFP

Secondo noi: Aveva scatenato la fantasia di tanti fantacalcisti ad inizio stagione ma si è rilevato un mezzo flop. In pochi hanno creduto però in lui all'Udinese, dove peraltro il giovane venezuelano ha faticato ad integrarsi. Ottimo quindi il ritorno in Liga dove aveva fatto bene ai tempi del Granada.