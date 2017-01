Le 5 trattative che vi siete persi oggi (30/01)

Payet al Marsiglia: "I soldi per me non fanno la differenza"

Alla fine Payet ce l'ha fatta. L'attaccante classe '87 è riuscito a vincere il braccio di ferro col West Ham United, e tornare al Marsiglia che lo ha pagato quasi 30 milioni (e dire che gli stessi francesi lo avevano venduto agli hammers per 15 milioni nell'estate del 2015). Payet, andando all'OM, avrà anche un ingaggio inferiore rispetto a quello percepito in Premier League, ecco le sue prime parole: “La mia scelta è chiarissima, io volevo tornare qui. Questo è un progetto ambizioso e voglio farne parte. Torno qui anche perché c'è Rudi Garcia, abbiamo la stessa visione di come vivere il calcio. L'ingaggio? Se fossi venuto qui per i soldi, sarei andato in un altro campionato. Per me, oggi, i soldi non fanno la differenza”.

Secondo noi: Bel discorso di Payet, ma perché è andato via dal West Ham. Ok il ritorno 'a casa', ok il ritorno del suo ex allenatore Rudi Garcia, ma lasciare la Premier League per la Ligue 1? Alla fine della fiera, lavorare con Bilić non è facile (vedi cosa è successo con Zaza) e Payet sembra aver voluto cambiare aria piuttosto che dimensione.

La Roma ha deciso: ok Gerson al Lille

Non solo El Ghazi, il Lille fa sul serio ed è pronta ad acquistare Gerson dalla Roma. Il brasiliano, secondo l'Equipe, arriverà con la formula del prestito con diritto di riscatto per un'operazione totale di 18 milioni (5 per il prestito oneroso e 13 per il riscatto).

Secondo noi: L'effetto Bielsa si è fatto sentire, se non altro sul mercato. Se l'allenatore argentino non si è ancora vivo dalle parti del Nord della Francia, a Lille arrivano due giovani di belle speranze. La Roma, se confermata la cessione, farà una piccola plusvalenza sul classe '97 (di 2 milioni) ma ci viene comunque un dubbio: non è una cessione troppo prematura per un prospetto comunque molto interessante?

Gerson - Roma-Porto - Champions League 2016/2017 - LaPresseEurosport

Wagué saluta l'Udinese: andrà al Leicester di Ranieri

Ranieri voleva un difensore ed è stato accontentato. Dopo la parentesi in Coppa d'Africa con il Mali, Molla Wagué verrà ceduto dall'Udinese al Leicester City. Il classe '91 approderà in Premier League con la formula, secondo quanto trapelato dalla Gazzetta dello Sport, del prestito con diritto di riscatto.

Secondo noi: Tanti i nomi accostati alle Foxes, ma pochi movimenti (è arrivato solo il centrocampista Ndidi). In attesa di capire chi arriverà tra Gastón Ramírez e Ilicic per l'attacco, basterà Wagué per sistemare la difesa? Sin qui, i Campioni d'Inghilterra hanno fatto un po' poco...

Serie A 2014/15, Udinese-Fiorentina, Wague (LaPresse)LaPresse

La Lazio cede anche Leitner: e il mercato in entrata?

Secondo Sky Sport, è ormai fatta per il passaggio di Leitner a titolo definitivo all'Augsburg. Torna quindi in Bundesliga il centrocampista tedesco che non ha convinto Simone Inzaghi, tanto da collezionare solo due presenze in Serie A per un totale di 13 minuti (contro Udinese e Cagliari).

Secondo noi: Poteva essere il colpo per il futuro della Lazio, ma si è rivelato un flop clamoroso. Ok, comunque, il mercato in uscita, ma la Lazio resta così? Finora non è entrato nessuno e sono partiti Prce (Brescia), Cataldi (Genoa) e Minala (Salernitana) oltre ad aspettare l'addio di Leitner. La squadra che ha in mano Inzaghi è sufficientemente competitiva per raggiungere l'Europa League?

Leitner verlängert in Dortmund und geht nach StuttgartEurosport

Sirigu: di male in peggio, ora c'è l'Osasuna

Per Goal è tutto fatto, a breve arriverà l'addio di Sirigu che lascerà Siviglia per restare comunque nella Liga. Il portiere di proprietà del PSG finirà in prestito secco all'Osasuna, club che occupa l'ultima posizione del campionato spagnolo.

Sirigu - Italy-Ireland - Euro 2016 - LaPresse/PAEurosport

Secondo noi: Chi gliel'ha detto di andare via dal PSG? Sirigu non è sicuramente inferiore a Trapp e Areola, anzi... Che tristezza vederlo ora all'Osasuna, quanti gol prenderà da Cristiano Ronaldo e Messi?