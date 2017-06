Le 5 trattative che vi siete persi oggi (30/06)

De Sciglio, Milan disposto a trattare con la Juventus

In giornata c'è stato un incontro, a casa Milan, tra Mirabelli, direttore sportivo dei rossoneri e Branchini, agente di Mattia De Sciglio. Sul tavolo, ovviamente, la possibilità di veder partire il classe '92 che ha un contratto in scadenza a giugno 2018. C'è però tanta distanza tra quello che offrirebbe la Juventus e la richiesta del Milan che chiede addirittura 20 milioni per il cedere il laterale della Nazionale, mentre i bianconeri - secondo il portale calciomercato.com - non si spingerebbero oltre i 10 milioni più bonus.

Secondo noi: Le ultime due stagioni danno l'impressione che De Sciglio non possa più continuare nel Milan. I rossoneri non vogliono svenderlo, ma una cessione farebbe bene a tutte le parti in causa, compreso il giocatore che potrebbe ritrovarsi in un ambiente come quello della Juventus.

Colpo Udinese, dal Palermo arriva Pezzella

Dopo un ottimo Mondiale Under 20 in Corea del Sud, e la convocazione con l'Under 21 in Polonia, è ufficiale l'approdo di Pezzella all'Udinese per 4 milioni. L'ex difensore del Palermo firma un contratto con i bianconeri fino al 2022.

Secondo noi: Ottimo colpo in proiezione futura. Lo abbiamo visto all'opera nel Mondiale Under 20, e con il Palermo è stato uno dei più positivi, o meno negativi, nella sfortunata stagione dei rosanero.

Pezzella, Canobbio - Uruguay-Italy - FIFA U-20 World Cup - Getty ImagesGetty Images

Inter, ceduto Miangué al Cagliari: ci sarà una clausola di 'recompra'

Dopo la cessione di Murru alla Sampdoria, il Cagliari ha subito trovato il sostituto con l'arrivo di Miangué dall'Inter. Il laterale belga arriva a titolo definitivo per 3,5 milioni, l'Inter avrà però una clausola di recompra, fino alla stagione 2019/2020, per un importo di 10 milioni.

Secondo noi: L'Inter si è salvata dal FFP in fretta e furia e alcune operazioni restano discutibili, come quella di Dimarco al Sion. Giusta o no la recompra, sia Dimarco che Miangué davano dei segnali positivi per il futuro; buon per l'Inter poterli riprendere, anche a costo di un'eventuale minusvalenza.

Miangue, Inter-BolognaLaPresse

Fiorentina, salta Mariano Díaz: c'è la firma con il Lione

L'attaccante dominicano Mariano Díaz, seguito dalla Fiorentina negli ultimi giorni, ha scelto invece di firmare con il Lione. L'ormai ex attaccante del Real Madrid costerà ai francesi 8 milioni di euro e firmerà un contratto fino al 2021. Mariano Díaz è il primo ed unico giocatore dominicano ad aver segnato un gol nel campionato spagnolo.

Secondo noi: Non decolla il mercato della Fiorentina, né in uscita con le situazioni Bernardeschi, Kalinić e Borja Valero, né in entrata. La grana attaccante resta dopo le difficoltà per Ardaiz e l'addio a Mariano Díaz. Tra smentite e colpi di scena, è caos totale per Corvino e i Della Valle.

Mariano Diaz has swapped Real Madrid for LyonPA Sport

Raiola a Roma per un altro Pellegrini

Dopo essersi assicurata dal Sassuolo il centrocampista Lorenzo Pellegrini, la Roma vaglia ora tutti gli scenari possibile per il giovane Luca Pellegrini. Il classe '99 ha un contratto in scadenza a giugno 2018, e i giallorossi vogliono fortemente il rinnovo. A Trigoria sono arrivati i Raiola, Mino e il cugino Enzo, che trattano con la Roma per il giovanissimo difensore della squadra di De Rossi.

Secondo noi: Altra situazione alla Donnarumma, con un giocatore giovanissimo e con un contratto in scadenza nel giugno prossimo. Questa volta, però, lo scenario è completamente diverso e le due parti sono molto vicine al rinnovo, senza i problemi che hanno circondato la situazione Donnarumma nelle ultime settimane.