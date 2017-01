Le 5 trattative che vi siete persi oggi (4/01)

Mertens, in arrivo rinnovo con clausola rescissoria da 70 milioni

Gli azzurri non vogliono perdere il talento belga, esploso in questo inizio di stagione. Pronto un rinnovo di contratto che poterà l'ex PSV a legarsi con il Napoli fino al 2020. Ci sarà anche una clausola rescissoria per una sua eventuale cessione, ma solo all'estero, di 70 milioni.

Secondo noi: Il Napoli non vuole perdere il suo gioiello e giustamente mette subito mani al rinnovo, con ritocco, per il belga. 70 milioni sono una bella cifra, che fare ora con Gabbiadini?

Diego Costa-Chelsea: pronto il rinnovo per scacciare la Cina

Dopo le parole di ieri di Conte che affermava come l'attaccante spagnolo resterà al 100% al Chelsea, anche il club cerca di dare segnali concreti alla voglia di continuare con l'ex Atlético Madrid. Per il classe '88 è in arrivo un ricco rinnovo che porterà l'ex colchonero a guadagnare circa 15 milioni l'anno.

Secondo noi: Anche Diego Costa è nel mirino dei cinesi, qualcuno gli ha offerto fino a 94 milioni... Difficile competere con queste cifre, per ora il Chelsea ci prova con 15 milioni l'anno, sperando che bastino per il brasiliano naturalizzato spagnolo. Lui però dirà di sì, rivitalizzato dalla cura Conte.

Chelsea's Brazilian-born Spanish striker Diego Costa celebrates with a gesture in support of Willian, who's mother passed away recently, after scoring the opening goal of the English Premier League football match between Chelsea and Leicester City at StamAFP

Genoa e Siviglia su Miguel Borja Hernández

L'attaccante colombiano che ha sfiorato l'accoppiata Copa Libertadores + Copa Sudamericana nello stesso anno con l'Atlético Nacional, potrebbe rientrare in Italia dopo l'esperienza con il Livorno di qualche stagione fa. Sul classe '93 c'è già l'interessamento del Genoa, ma anche il Siviglia si è inserito nelle ultime ore cercando già per gennaio una punta di peso che possa giocare in Champions League.

Video - Dal Grande Torino al Chapecoense: le tragedie aeree che hanno sconvolto lo sport 00:59

Secondo noi: 8 presenze, 0 gol e un cartellino rosso nella sua partentesi al Livorno che finì in Serie B (ultimo in classifica) nel 2014. Non il modo migliore per debuttare in Serie A, ma Miguel Borja si è fatto le ossa altrove dove ha portato a casa qualche trofeo internazionale con l'Atlético Nacional, oltre al Pallone d'oro sudamericano (su Gabriel Jesus e il compagno di squadra Alejandro Guerra). I tempi sono maturi per vederlo nel nostro campionato, sperando nell'esplosione definitiva.

Atlético Nacional - Copa Libertadores 2016 - LaPresse/EFEEurosport

Italiani all'Inter: l'obiettivo ora è il portiere Gollini

Continuano i movimenti in casa Inter, anche il ruolo portieri sarà infatti stravolto in questo mercato invernale. In arrivo dall'Aston Villa ci sarebbe il giovane Pierluigi Gollini (classe '95) che in Serie A aveva già debuttato con l'Hellas Verona, dopo il periodo alle giovanili del Manchester United. Il portiere della Nazionale Under 21 arriverebbe solo in prestito secco.

Secondo noi: Una formula un po' bizzarra quella del prestito secco. Gollini arriva solo per sostituire l'infortunato Radu o è un progetto ben definito dei nerazzurri per portare a casa sempre più italiani? Staremo a vedere, Gollini è nel giro della Nazionale Under 21 ed è molto promettente per il futuro.

Pierluigi Gollini, Hellas Verona 2016 (LaPresse)LaPresse

Torino, anche un difensore nel mirino: chiesto Goldaniga al Palermo

Dopo la partenza di Bovo (al Pescara) e i dubbi su Ajeti, il Torino cerca di rinforzarsi anche in difesa dopo aver completato l'attacco con l'arrivo di Iturbe. Torna tra gli obiettivi Simunović (che aveva fallito le visite mediche in estate) anche se in pole c'è Edoardo Goldaniga considerato uno dei migliori giovani difensori italiani. Secondo La Stampa sono già stati avviati i contatti con il Palermo, anche se sarà difficile strappare ai rosanero il classe '93.

Edoardo Goldaniga, Palermo-Frosinone, Serie A, LaPresseLaPresse

Secondo noi: Difficile strappare al Palermo un giocatore di questo calibro, soprattutto per la situazione in cui versa la squadra rosanero (che intanto cerca Ranocchia). Era indispensabile cercare però un difensore, per coprire il reparto meno sicuro del Torino di questa stagione.