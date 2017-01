Le 5 trattative che vi siete persi oggi (5/01)

Il Valencia torna alla carica per Zaza

Operazione morta con le dimissioni di Cesare Prandelli? No: Simone Zaza al Valencia è una pista ancora viva. Come riporta 'Sky', la dirigenza spagnola si è riunita con la Juventus per parlare nuovamente della possibilità di avere l'italiano. Slaven Bilic, allenatore del West Ham, ha intanto confermato quel che tutti sapevano da un bel po': "Zaza andrà a giocare da un'altra parte".

Secondo noi: La volontà di Zaza è chiara, come confermato negli scorsi giorni dal padre: vuole giocarsi le proprie carte in Italia. Da capire se la Juventus imporrà un trasferimento all'estero al proprio giocatore per la seconda volta in pochi mesi, dopo averlo spedito al West Ham ad agosto.

Cagliari, c'è l'idea Sirigu

Senza spazio al Siviglia, Salvatore Sirigu potrebbe tornare in Serie A: a volerlo, come rivela la 'Gazzetta dello Sport', è il Cagliari, che nel frattempo continua a lavorare con il Milan allo scambio Storari-Gabriel. Lontano dall'Italia dal 2011, quando si trasferì dal Palermo al Paris Saint-Germain, Sirigu potrebbe dunque rientrare in Italia dopo la bellezza di 6 anni.

Secondo noi: Sardo d'origine, come fa ben capire il cognome, Sirigu potrebbe avere una motivazione extra per vestire la maglia del Cagliari. Oltre a quella tecnica, visto che, dopo il PSG, l'ex rosanero non sta giocando nemmeno a Siviglia. L'ingaggio è però alto: 3 milioni a stagione.

Salvatore Sirigu, Italy, 2016 (LaPresse)LaPresse

Morosini e Beghetto sono del Genoa

In attesa dell'ufficialità di Mauricio Pinilla, di nuovo in Liguria a distanza di due anni, il Genoa mette a segno due colpi di prospettiva: Leonardo Morosini dal Brescia e Andrea Beghetto dalla Spal, quest'ultimo autore di ben 7 reti nel suo primo campionato di B. Entrambi acquisiti a titolo definitivo. La conferma ufficiale è arrivata questa mattina dal Grifone sul proprio sito ufficiale.

Secondo noi: Che gli italiani stiano finalmente tornando ad avere lo spazio che meritano? La speranza arriva proprio dal Genoa, club notoriamente ben disposto nei confronti di stranieri di ogni nazionalità. Due tra i talenti più limpidi del campionato di Serie B, Morosini e Beghetto avranno a disposizione un'occasione più che meritata.

Hebei Fortune su Pastore

Non si ferma, nonostante la proposta di introdurre un freno alle spese pazze delle ultime settimane, l'assalto della Cina all'Europa: l'ultimo obiettivo è Javier Pastore, tentato dall'Hebei Fortune di Manuel Pellegrini, Gervinho e Lavezzi. Un'offerta molto sostanziosa sarebbe già stata recapitata al Paris Saint-Germain.

Secondo noi: Fino a quando un limite finora soltanto ipotizzato non diventerà realtà, le voci di offerte milionarie si ripeteranno giorno dopo giorno. Stavolta, però, convincere il PSG a lasciar partire il proprio gioiello non sembra un'impresa così semplice.

Il Southampton: "Fonte vuole andarsene"

Titolare della nazionale portoghese campione d'Europa, José Fonte ha chiesto al Southampton di essere ceduto. Lo ha rivelato il direttore sportivo del club, Les Reed: "Ci ha detto chiaramente che vuole avere la possibilità di giocare da un'altra parte". Il capitano, che ha il contratto in scadenza nel 2018 e non intende rinnovarlo, lascerebbe i Saints dopo 7 anni dal suo arrivo dal Crystal Palace datato 2010.

Secondo noi: La scorsa estate si era parlato addirittura di un interessamento da parte del Manchester United per Fonte. Possibile che Mourinho, che ha bisogno di inserire un ulteriore elemento in difesa, sia tornato alla carica. Difficile perdere un treno così a 33 anni.