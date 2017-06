Le 5 trattative che vi siete persi oggi (5/06)

Juventus-Szczesny: c'è l'accordo

Secondo Sky Sport, la Juventus avrebbe trovato l'accordo per il portiere polacco in vista della prossima stagione. L'estremo difensore, ancora di proprietà dell'Arsenal, arriverebbe in bianconero per la cifra di 16 milioni (acquisto a titolo definitivo).

Secondo noi: Con Neto vicino al Napoli, buona mossa della Juventus che mette subito al sicuro la porta con l'arrivo del polacco ormai ex Roma. Molti si aspettavano però l'arrivo di Meret, che avrebbe avuto l'occasione di condividere una stagione con Buffon, che vuole invece vivere ancora un'altra stagione da protagonista per esserci ai Mondiali di Russia.

Milan, domani arriva Ricardo Rodríguez

I rossoneri completano un altro tassello, e ad ore dovrebbe esserci anche l'annuncio di Ricardo Rodríguez dopo aver già acquistato Musacchio e Kessié. Il blitz di Fassone in Germania, ha limito gli ultimi dettagli della trattativa con il Wolfsburg (15 milioni più 3 di bonus). Il giocatore arriverà domani, per visite mediche e firma del suo contratto (4 anni).

Secondo noi: Il Milan sta facendo passi da gigante. Dopo Musacchio e Kessié, arriva un'altra pedina per rinforzare la squadra di Montella. Occhio, però, non bastano solo questi nomi per riportare i rossoneri almeno tra le prime 3 del prossimo campionato, ma servirà continuare con l'acquisto di altri 3/4 giocatori per avvicinarsi al livello di Juventus, Napoli e Roma.

Barcellona, tanti nomi per l'attacco: Di María, Dembélé... E Deulofeu

Il Barcellona ci riprova, e dopo aver fallito il mercato della scorsa stagione, punta nuovamente a rinforzare le cosiddette seconde linee. Posto che Messi-Suárez-Neymar restano i titolarissimi in avanti, si valutano gli acquisti di Ousmane Dembélé e soprattutto Deulofeu (in ottica Milan). Occhio però alle nuove che arrivano dal quotidiano Sport, secondo il quale il Barcellona punterebbe all'ex Real Madrid, utilizzabile anche come mezzala, Di María.

Secondo noi: C'è una concorrente per l'Inter, in vista della trattativa per arrivare a Di María. L'argentino non è felicissimo di stare a Parigi, più volte è stato fischiato dal Parc des Princes, ma è credibile un suo passaggio proprio al Barcellona, squadra con cui ha lottato diverse volte in passato quando vestiva la maglia del Real Madrid?

La Fiorentina ha già il centrale che sostituirà Gonzalo Rodríguez: Vitor Hugo

Primo rinforzo in casa Fiorentina. In attesa di ufficializzare l'arrivo di Stefano Pioli come tecnico, c'è il comunicato riguardo l'acquisto del difensore Vitor Hugo. Il centrale brasiliano arriva dal Palmeiras, il classe '91 firmerà un contratto di 4 anni con opzione per il quinto, dopo essersi sottoposto alle visite mediche di rito.

Secondo noi: Interessante mossa della Fiorentina che piazza il primo colpo, sostituendo Gonzalo Rodríguez molto vicino all'Olympiacos. Hugo ha un'esperienza importante nel campionato brasiliano, sarà da verificare però il suo ambientamento nel calcio europeo.

Fábio Coentrão allo Sporting: tifosi in rivolta

In casa Real Madrid si comincia a pensare alle cessioni. Diversi i nomi in uscita, da James Rodríguez a Pepe, fino a Fábio Coentrão. Il laterale portoghese è vicinissimo al ritorno in Portogallo, dove lo aspetta lo Sporting. Il giocatore è, però, nato e cresciuto nel Benfica, e questo imminente passaggio sta scaldando gli animi dei tifosi dei Leões. È possibile che la trattativa salti?

Secondo noi: “Il passato non si dimentica”. Questo lo slogan dei tifosi dello Sporting, che chiedono alla propria dirigenza di dimenticarsi il nome di Fábio Coentrão visto il suo passato, marcato, al Benfica. Questo potrebbe far saltare il tutto? Non sarebbe la prima volta, basta ricordaci di quanto successo a Mounier nel corso del mercato invernale, con la sua esperienza al Saint-Étienne durata un giorno, visto il suo passato al Lione. Ok l'importanza dei tifosi, ma le società dovrebbe viaggiare con la schiena dritta senza pensare al passato di ogni singolo giocatore.