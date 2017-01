Le 5 trattative che vi siete persi oggi (6/01)

Deulofeu-Milan: Koeman blocca tutto

Sembrava scontato che lo spagnolo lasciasse l'Everton a causa del poco utilizzo, ma a sorpresa il manager dei toffees blocca tutto a causa degli infortuni nella sua squadra: “Non c'è nessuna possibilità di vederlo partire, anche a causa degli infortuni di Lennon e Bolasie. Abbiamo avuto alcuni contatti con altre squadre, ma al momento resta con noi”.

Secondo noi: Frasi che possono voler dire tutto e niente. Vero il discorso infortuni, ma basta fare l'offerta giusta per strappare Deulofeu all'Everton. Evidentemente Koeman e soci non sono soddisfatti di quanto proposto fino ad ora dal Milan che valuta anche le situazioni Keita e Papu Gómez.

Matchwinner im Hinspiel: Keita Baldé DiaoImago

Juventus, Masina non si muove dal Bologna

Era uno degli obiettivi dei bianconeri, soprattutto in caso di partenza di Évra, ma Marco De Marchi blocca sul nascere la trattativa per arrivare a Masina: “Devo incontrare il Bologna e capire le intenzioni del club. La Juventus? Alcune settimane fa mi hanno chiesto informazioni, ma al momento non c'è niente di nuovo. Comunque sia, lo sappiamo, nel calcio le cose cambiano in fretta ma per il rispetto del Bologna e dei suoi tifosi è giusto essere concentrati sui rossoblu”.

Secondo noi: Anche qui, tutto dipenderà dall'offerta che presenterà la Juventus. Masina è giovane e pimpante, ha dimostrato di poter giocare ad alti livelli in Serie A, potrà farlo anche alla Juventus?

Masina - Pescara-Bologna - Serie A 2016/2017 - LaPresseEurosport

Kessié resta all'Atalanta a gennaio, ma il Chelsea è già pronto per l'estate

Il centrocampista ivoriano non lascerà l'Atalanta a gennaio, i nerazzurri hanno deciso infatti di chiudere il mercato in uscita dopo la partenza di Gagliardini all'Inter. Tutto aperto invece per l'estate dove è già partita l'asta per il classe '96 che interessa a Liverpool, Everton, Atlético Madrid, Juventus e non solo. Il Chelsea è infatti la squadra che sembra aver bruciato la concorrenza con un'offerta super da 30 milioni.

Franck Kessie - Pescara vs Atalanta - Serie A 2016/2017LaPresse

Secondo noi: Sarebbe un altro colpo in uscita da parte dell'Atalanta dopo l'operazione Gagliardini. Difficile competere a suon di milioni, ma davvero la Juventus non può fare uno sforzo e strappare alla concorrenza di Conte il centrocampista ivoriano? Sarebbe un vero colpaccio per i bianconeri in prospettiva futura.

"Orsolini è il nuovo Robben. Napoli? Tanti su di lui..."

Parla Donato Di Campli, agente dell'attaccante dell'Ascoli: “Riccardo è uno dei profili più ambiti in questo calciomercato, chiaramente c’è anche il Napoli. Se sto ricevendo gli auguri da Giuntoli tutti i giorni? Non ho mai ricevuto tanti auguri come in questo Natale, ma preferisco non parlare di questa situazione, non voglio sbilanciarmi. Potrebbe essere il vice Callejon? Per caratteristiche tecniche, è un esterno invertito, che vede la porta benissimo ed ha una tecnica sopraffina, oltre che una potente struttura fisica, per me è il giovane Robben, il futuro sarà suo”.

Secondo noi: Occhio a fare certi paragoni, soprattutto per un ragazzo che sta cercando di fare bene in Serie B. La qualità c'è e non è un caso che Juventus, Inter, Napoli e Chelsea si siano interessate a lui ma attenzione a caricare di così tanta pressione il classe '97.

Orsolini - Carpi-Ascoli - Serie B 2015/2016 - LaPresseEurosport

Gilardino-Pescara: ci siamo...

Dopo Cerri, il club abruzzese si appresta ad acquistare anche Gilardino che intanto tenta di rescindere con l'Empoli per approdare in Abruzzo a parametro zero. Via dal Pescara Gyömbér (torna alla Roma) e Župarić (verso Trapani), da valutare invece col PSG la permanenza di Bahebeck (a causa della sua condizione fisica).

Gastaldello Gilardino - Bologna-Empoli - Serie A 2016/2017 - LaPresseEurosport

Secondo noi: Gilardino ha voglia di fare e dopo la sfortunata parentesi all'Empoli, non vede l'ora di suonare nuovamente il suo violino. Può fare ancora la differenza in Serie A? Non è più lo stesso attaccante di una volta, ma con un Gilardino in più, il Pescara avrà sicuramente un'arma importante per cercare la salvezza.