Le 5 trattative che vi siete persi oggi (6/06)

Aubameyang diventa l'obiettivo n° 1 del Milan, ma l'ingaggio...

Si è raffreddata la pista che porta a Morata e secondo Sport Mediaset, tutti gli sforzi dei rossoneri verranno concentrati su Aubameyang. Il Milan si può permettere anche di pagare i 60/65 milioni per il cartellino del gabonese, su richiesta del Borussia Dortmund, ma al momento non possono competere rispetto all'offerta del PSG, che mette sul piatto un ingaggio da 10 milioni di euro a stagione per il classe '89.

Secondo noi: Un giocatore molto mobile, che si adatterebbe perfettamente al 4-3-3 di Montella, e in più è cresciuto nel vivaio rossonero e sarebbe molto utile in chiave competizioni europei (ricordiamo la regola dei giocatori provenienti dai vivai). Al netto dell'importante budget che ora il Milan si può permettere sul mercato, restano tanti 10 milioni a stagione da dare ad un calciatore.

Cavani, parole dolci verso il Napoli

Parole che fanno sognare i tifosi del Napoli, quelle sussurrate da Cavani durante il ritiro del premio Football Leader: “Se tornassi in Italia, lo farei solo per giocare al Napoli. Non mi piace parlare davanti alle telecamere, sono molto riservato ma ho fatto delle promesse a me stesso. Potrei tornare, e se lo facessi, tornerei ancora in uno stato di forma importante, non a fine carriera”.

Secondo noi: Parole forti, parole dolci, parole importanti. Allo stato attuale delle cose, però, resta impossibile rivedere Cavani al Napoli. È un giocatore del PSG, e i parigini hanno fatto di tutto per metterlo nelle migliori condizioni possibili; contratto faraonico e addio ad Ibrahimović... Più di così...

2012/13_Serie A_Chievo_Napoli_CavaniLaPresse

La Roma comincia a pensare al mercato: Seri per il centrocampo

Il presidente del Nizza conferma l'interessamento della Roma per Jean Michaël Seri, uno dei migliori centrocampisti dell'ultimo campionato francese: “La nostra volontà è quella di trattenere Seri. La Roma si è fatta avanti, ma abbiamo educatamente risposto che la loro offerta non era sufficiente. Sappiamo che parlerà con altre squadre, il suo agente è abbastanza chiaro su questo. Psg e Barcellona? Non ci hanno contattati”. Primo colpo parato, ma la Roma vuole insistere e ci proverà per tutto il mercato, volendosi assicurare uno dei migliori prospetti per il futuro.

Secondo noi: Seri è stato inserito nella top 11 della Ligue 1, un premio importante per il centrocampista classe '91 che è cresciuto molto nel corso dell'ultima annata insieme al compagno Cyprien. Abbina classe e buona visione di gioco ad un'ottima prestanza fisica, nonostante non sia un gigante. Ottimo prospetto per le prossime stagioni.

Jean-Michaël Seri (OGC Nice), auteur d'un doublé face à NancyGetty Images

Sirigu-Torino: i contatti continuano

Il ds del Torino, Petrachi, conferma l'interessamento per Salvatore Sirigu per la prossima stagione dopo l'addio di Hart. Trattativa però non semplicissima, il Toro vorrebbe il giocatore 'gratis' visto che ha un solo anno di contratto con il PSG e resta la terza scelta del club parigino, poi c'è il nodo ingaggio, nodo difficile da sciogliere: “Sirigu ci piace, ha un ingaggio importante perché è in un club importante come il PSG. Se ci saranno le possibilità lo prenderemo, però ha un contratto pesante al momento”.

Secondo noi: Non sarà di certo facile trovare un accordo, soprattutto per un giocatore che ha un contratto con il PSG. C'è tutto un mercato di tempo, però, per limare i dettagli. Il Torino ha fatto benissimo ad individuare il nuovo portiere, e che portiere, e a partire con questa premura con le contrattazioni.

Sirigu - Italy-Ireland - Euro 2016 - LaPresse/PAEurosport

Juventus? Milan? Macché... Kolasinac firma per l'Arsenal

Uno dei parametri zero più discussi degli ultimi mesi. A Febbraio, la Juventus, aveva già prenotato la clinica per le visite mediche del bosniaco che alla fine non ha trovato però l'accordo con i bianconeri. Poi l'interessamento del Milan, alla fine l'ex Schalke ha firmato invece per l'Arsenal.

Sead Kolasinac.Getty Images

Secondo noi: Vatti a fidare dei parametro zero... Trattative concluse, accordi trovati e poi? Kolasinac firma per l'Arsenal. Wenger, comunque, suona il primo colpo. Kolasinac è realtà, Mbappé un sogno, il tecnico francese non vuole correre il rischio di finire nuovamente fuori dalle big 4 della Premier League.