Le 5 trattative che vi siete persi oggi (7/06)

La Fiorentina attende una risposta da Bernardeschi

Alla Fiorentina c'è il Pioli day, ma c'è tempo anche per parlare di Bernardeschi. Lo fa il dg Corvino che attende ancora risposte da parte del giocatore della Nazionale: “Abbiamo fatto una proposta importante al ragazzo, oltre alle nostre possibilità. Siamo contenti di averla fatta ad un giocatore che è nato e cresciuto con noi, abbiamo fatto il massimo, ci aspettiamo una risposta ma non sta ancora arrivando. E la vogliamo in tempi brevi... Lo abbiamo detto al suo procuratore, siamo fiduciosi perché il ragazzo ha manifestato la sua volontà di continuare in Viola. Clausole nei contratti dei giocatori? C'è nel contratto di Kalinić, è cosa nota. L'altra è nel contratto di Vecino, pari a 24 milioni, che scadrà il 10 Agosto”.

Secondo noi: Difficile dire di sì al rinnovo, quando ti cercano Juventus e Inter. Questa attesa, però, ci dà un'indicazione ben precisa: Bernardeschi sogna un'altra maglia e competere per altri obiettivi...

Salah in Egitto... Con la maglia del Liverpool

La pista Liverpool-Roma per Salah sembrava essersi raffreddata dopo il no dei giallorossi, ma Salah dall'Egitto viene ritratto con alcuni tifosi che portano la maglia del Liverpool. Chiaro segnale che il giocatore classe '92 sente la possibilità di tornare in Premier League, dopo la non fortunata esperienza al Chelsea di qualche anno fa.

Secondo noi: Salah crede di essere già al Liverpool? Guardando la foto, potremmo dire: affare fatto! Detto questo, sarà una Roma da rifondare quella del prossimo anno, con allenatore nuovo e partenze illustri.

2017, Mohamed Salah, Pescara-Roma, Getty ImagesGetty Images

Keita rifiuta Everton e Liverpool, ma il Chelsea...

Non solo Juventus e Milan sul talento della Lazio; anzi, sono molti i club inglesi che puntano tutto sull'attaccante senegalese. Negli ultimi giorni, però, il classe '95, secondo il Messaggero, ha rifiutato le offerte di Everton e Liverpool (che ha virato dunque su Salah). Sull'ex Barça c'è anche il Chelsea di Antonio Conte che cerca un nuovo attaccante vista la sicura partenza di Batshuayi e l'infortunio di Hazard.

Secondo noi: Juventus e Milan, e soprattutto Lazio, attendono risposte da parte del giocatore senegalese che ancora non ha chiarito la sua posizione in vista della prossima stagione. Contatti frequenti con Simone Inzaghi che lo vuole trattenere, ma Keita sogna di spiccare il volo per qualcosa di più importante.

Keita - Roma-Lazio - Serie A 2016/2017 - LaPresseLaPresse

Gabigol vuole restare all'Inter, niente prestito

Gabriel Barbosa non vuole assolutamente lasciare l'Inter, neanche in prestito. Questo il parere del padre del giocatore a Premium Sport: “Al momento Gabriel è in vacanza in Brasile per godersi del tempo libero con famiglia e amici e per ricaricarsi per la nuova stagione. Conosce il suo potenziale, ha sempre affrontato le sfide e questa volta non sarà diverso. L'intenzione di mio figlio è di rimanere all'Inter e rendere felici i tifosi. Las Palmas? Con tutto il rispetto per il club spagnolo, non abbiamo mai avuto contatti con loro né richieste di prestito. Quindi queste sono solo invenzioni di mercato”.

Secondo noi: Negli ultimi giorni Cadena Ser aveva rilanciato le quotazioni di un suo prestito al Las Palmas (che ha contattato Roberto De Zerbi per la panchina), ma Gabigol non sembra intenzionato a lasciare i nerazzurri, volendosi giocare un posto in squadra con il nuovo allenatore. Sono molti, però, i colpi che l'Inter vuole chiudere nella posizione del brasiliano a cui non farebbe male una soluzione in prestito per capire il 'calcio europeo'.

2016/17 Inter Gabriel Barbosa GabigolLaPresse

Vitolo all'Atlético, via Las Palmas. Ma come si fa a scavalcare il blocco? Paga Vitolo...

Nonostante il blocco del mercato, l'Atlético Madrid vuole rinforzarsi in vista della prossima stagione. Simeone vuole forze nuove in attacco, nonostante la permanenza di Griezmann: sul taccuino ci sono Vitolo e Lacazette ma chi dei due è disposto ad aspettare 6 mesi?

Miralem Pjanic, Vitolo, Juventus-Siviglia, Champions League 2016-17 (LaPresse)LaPresse

Secondo noi: L'Atlético Madrid sta studiano una soluzione e sembra aver trovato nel Las Palmas la spalla ideale per prendere Vitolo. Il giocatore non può essere acquistato dai colchoneros e girato in prestito solo per giocare, ecco la trovata dell'Atlético: secondo la radio Ser, sarebbe Vitolo a pagare i 40 milioni della clausola rescissoria per finire a parametro zero. Da lì, l'acquisto del Las Palmas, e un secondo passaggio a gennaio da Simeone (con l'Atlético che rimborsa ovviamente i 40 milioni). Ma è legale tutto ciò?