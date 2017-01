Le 5 trattative che vi siete persi oggi (8/01)

Anche Cassano verso la Cina

Sono il Guangzhou R&F e lo Shandong Luneng ad essersi interessati a Cassano. Il giocatore della Sampdoria, che si libererebbe a parametro zero dai doriani, sta trattando cercando l'ingaggio migliore, con il barese che vorrebbe arrivare a quota 10 milioni netti all'anno.

Secondo noi: Dispiace che un giocatore di questo livello debba andare a finire in Cina. Si era ipotizzato anche l'addio al calcio per il Pibe de Bari, alla fine meglio che niente...

Roma-Fiorentina: per Badelj servono 10 milioni

Continua in questo mercato invernale il tormentone Badelj. Per Andrea Della Valle, come rivela La Nazione, il croato può essere ceduto già in questa sessione di mercato, ma solo per 10 milioni. L'Inter a questo punto si defila a causa del prezzo, il Milan resta alla finestra ma non accelera mentre la Roma propone lo scambio con Paredes.

Secondo noi: Ci sfuggono i reali obiettivi della Fiorentina, disponibile a cedere sia Kalinic che Badelj. Di questo passo l'Europa League potrebbe essere solo un'utopia per la prossima stagione.

Badelj con la maglia della Croazia

N'Zonzi è felice al Siviglia

Dopo il mancato rinnovo di contratto, dove il centrocampista francese rifiutava soprattutto la modifica rispetto alla clausola rescissoria (da 30 a 50 milioni), sembrava che N'Zonzi fosse pronto alla partenza già in questo mese di gennaio. Il classe '88 si dice invece contento di restare in Andalusia: “L'interesse del Barcellona, e di altre squadre, mi lusinga, ma le voci arrivano solo dalla stampa. Non penso a questo, non ne vale la pena, sono felice a Siviglia. Essere accostato a club di questo livelli è un segno che sto giocando bene”.

Secondo noi: Niente da fare per N'Zonzi, il francese resterà a Siviglia a gennaio. Forse meglio così, pagare 30 milioni di euro subito per la clausola rescissoria, per un giocatore che non avrebbe potuto fare la Champions, non sarebbe stato un vero e proprio colpaccio.

N'Zonzi Vietto Griezmann - Sevilla-Atlético Madrid - Liga 2016/2017

Il Torino non molla Lucas Castro

Nonostante il no del Chievo, il Torino continua a lavorare per arrivare a Lucas Castro. Rifiutati i 5 milioni offerti dai granata, con i clivensi che ne chiedono invece 10 per il classe '89 ex Catania. Hiljemark possibile alternativa, se il Toro non dovesse arrivare all'argentino.

Secondo noi: Dopo Iturbe, sarebbe un altro nome importante per i granata. Il Torino, però, a nostro avviso, dovrebbe concentrarsi di più sulla difesa.

Lucas Castro Chievo Genoa 2016

Inter, anche Gnoukouri in partenza

Manca ormai pochissimo per il passaggio del centrocampista ivoriano al Crotone, martedì dovrebbe arrivare l'ok dall'Inter una volta ufficializzato l'acquisto di Gagliardini. Tra nerazzurri e calabresi ci sono poi altri discorsi aperti, per i prestiti di Yao e Biabiany.

Gnoukouri e Jovetic festeggiano la rete all'Athletic Bilbao

Secondo noi: Gnoukouri non è un esubero come Jovetic o Felipe Melo. Importante per lui farsi un po' le ossa in una provinciale, per capire se l'Inter possa essere ancora nel suo futuro.