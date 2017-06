Le 5 trattative che vi siete persi oggi (8/06)

Keita-Lazio-Milan-Juventus: che battaglia di mercato

La Lazio ha già tutto pronto, accordo trovato con il Milan per la cessione del duo Biglia+Keita a 45 milioni più bonus. Rossoneri felicissimi, ma Keita attende la Juventus (che cerca per quel ruolo anche Douglas Costa e Bernardeschi) volendo vestire nella prossima stagione la maglia bianconera. Intanto si accende una diatriba tra Tare, ds della Lazio, e Roberto Calenda, agente del giocatore. Secondo il procuratore del senegalese non è mai arrivata un'offerta di rinnovo, al contrario, Tare afferma di aver proposto a Keita un contratto da top player.

" Prendo atto delle dichiarazioni rilasciate dal Sig. Roberto Calenda, il quale afferma di non aver mai ricevuto alcuna offerta di rinnovo ufficiale per il suo assistito Keita Baldé Diao. Tali affermazioni non rispecchiano la realtà. Non più di due settimane fa c’è stato l’ennesimo incontro con lui, al suo assistito è stato offerto ufficialmente un contratto sia lo scorso anno, sia nell’arco della stagione appena terminata. Lo voglio ripetere chiaramente, al calciatore è stato offerto ufficialmente un rinnovo di contratto alle stesse cifre dei top player della Lazio [Igli Tare in risposta a Roberto Calenda] "

Secondo noi: Bella gatta da pelare per il Milan che ha già l'accordo con la società, ma non quello con il giocatore. A questo punto, servirà alzare l'offerta dell'ingaggio per mettersi in pari con la Juve... Occhio anche al ritorno del Chelsea! Che pasticcio però tra Keita e la Lazio, è più di un anno che le due parti si scontrano per la questione rinnovo. Chi dei due mente spudoratamente?

Intanto il Milan è vicinissimo a chiudere anche per Andrea Conti...

Milan attenzione, Roma e Napoli su Suso

Il Milan sta studiano tanti nomi per tornare competitivo nella prossima stagione, ma c'è chi ha avanzato offerte per Suso, uno dei migliori tra i rossoneri nella passata annata. Secondo Sky Sport, sarebbe arrivata una proposta dalla Roma che deve individuare un nome di pari caratteristiche per sostituire Salah, secondo la Gazzetta dello Sport, invece, anche il Napoli avrebbe fatto un sondaggio su commissione di Maurizio Sarri.

Secondo noi: Il Milan dovrà anche cedere in questa fase di mercato per sopperire alle (già) tante uscite di denaro. L'imperativo, però, è quello di non cedere i big se si vuole far partire un ciclo vincente. Bandita quindi la possibilità di veder partire Suso.

Suso Milan Palermo 2017LaPresse

Secondo acquisto per l'Atalanta: arriva Haas dal Lucerna

Dopo Robin Gosens, dall'Heracles, e Andreas Cornelius, dal FC Copenhagen, arriva un altro giocatore alla corte di Gasperini. Acquistato dal Lucerna il classe '96 Nicolas Haas, nazionale svizzero Under 21 che vanta due presenze in Europa League nell'ultima stagione.

Secondo noi: Altro acquisto che l'Atalanta spera un giorno di poter valorizzare con un'ottima plusvalenza. Siamo ancora lontani, però, per parlare di rinforzi in vista della prossima Europa League.

Nicolas Haas - Luzern-FC Vaduz - Raiffeisen Super League 2016/2017 - Imago pub not in SUIImago

Il Bayern si rifà il look? Via Douglas Costa e Renato Sanches, Ancelotti vuole i big

" È possibile che ci sarà qualcosa di mai visto al Bayern quest'estate. [Uli Hoeneß, presidente Bayern Monaco] "

Queste le parole di Uli Hoeneß, presidente del club bavarese che apre ad una campagna acquisti faraonica, rispetto alle ultime stagioni dove il Bayern non aveva mai compiuto spese pazze (l'acquisto più costoso di tutti i tempi è Javi Martínez a 50 milioni). L'obiettivo sarà quello di rinforzare la squadra con grandi nomi, soprattutto dopo gli addii di Xabi Alonso e Lahm. Uno dei primi obiettivi è Alexis Sánchez a cui sarà offerto un contratto da 25 milioni l'anno. Come trovare questi soldi? Dalle cessioni di Douglas Costa e Renato Sanches...

Video - Cantona: "Hoeness accusa Douglas Costa di ingordigia? Ma per favore..." 00:18

Secondo noi: Ghiotta occasione per la Juventus per andare a prendere Douglas Costa... È la prima volta, comunque, che Ancelotti chiede grandi nomi sul mercato, la voglia di tornare a vincere la Champions è altissima. Ma basterà Alexis Sánchez per andare a pari del Real?

Gnabry lascia il Werder Brema, occasione a costo 0

Dopo una sola stagione, Gnabry lascia il Werder Brema utilizzando la clausola di uscita era presente nel suo contratto. L'esterno tedesco potrà quindi partire a parametro zero, trattando solo per il suo ingaggio.

3 Dinge, die auffielen: Gnabry-Gala, Löw-Rekord und schwache FührungsspielerImago

Secondo noi: Un'operazione che potrebbe interessare ai nostri club, considerando che il classe '95 è in rampa di lancio e fa presenza fissa ormai nella Nazionale di Joachim Löw. Il Napoli se ne era interessato tempo fa, ma anche Juventus, Milan e Inter potrebbero spuntare nelle prossime settimane.