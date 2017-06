Le 5 trattative che vi siete persi oggi (9/06)

Morata ha deciso, va al Manchester United

Secondo il Telegraph, Morata ha deciso la nuova destinazione, dove proseguire la propria carriera. Accordo trovato per il suo passaggio al Manchester United che sogna però di acquistare anche James Rodríguez dal Real Madrid, facendo conto unico cedendo de Gea ai blancos. Nonostante l'accordo con i giocatori, la trattativa però non decolla, Zidane non vuole de Gea e si tiene stretto Keylor Navas per la porta.

Secondo noi: L'affare de Gea non esclude la doppia cessione Morata+James. A Manchester si libera un posto come attaccante e Morata non vuole farselo scappare... Non fa male, avrebbe continuità e la possibilità di giocare in Champions, cosa che non farebbe al Milan... Ma neanche al Real Madrid (vista la concorrenza). Il prossimo, è l'anno del Mondiale e Morata non vuole rischiare di stare fuori dalle Furie Rosse.

Intanto va via Ibrahimović, e l'Hertha Berlino ci prova subito via twitter...

Kalinić in Cina, poi all'Inter a gennaio

Lo Jiangsu Suning continua a spingere per avere Kalinić, dalla Fiorentina. Il tentativo è di acquistare il pacchetto Bernardeschi-Kalinić, il primo da passare all'Inter, il secondo da dirottare in Cina. Il croato, secondo La Nazione, sarebbe anche disponibile al passaggio in estremo oriente, ad una condizione: di fare ritorno in Europa a gennaio, poiché il classe '88 dovrà giocarsi un posto per la Nazionale in ottica Mondiale e non potrà rimanere confinato in Cina per tutta la stagione. I Suning ci pensano e contattano Spalletti per capire le potenzialità di girarlo in prestito all'Inter nel 2018.

Secondo noi: Situazione molto articolata e complessa. Andare in Cina, ma fare poi ritorno in Italia a gennaio. Non è meglio che Kalinić si trovi direttamente una squadra che gli possa dare visibilità e continuità in Europa? Tante squadre cercano un '9' in Italia, come all'estero, perché andare a finire in un campionato senza arte né parte come quello cinese? Non ce lo sappiamo spiegare...

Kalinic - Crotone-Fiorentina - Serie A 2016/2017 - Getty ImagesGetty Images

Juventus-Schick: c'è l'accordo, l'attaccante sarà subito bianconero

Secondo Sky Sport, è tutto fatto tra Juventus e Sampdoria per il passaggio in bianconero di Patrik Schick. Dopo un lungo tiro e molla, i doriani hanno accettato l'offerta di 25 milioni più due contropartite tecniche, per liberare immediatamente il ceco.

Secondo noi: Schick subito alla Juve è una buonissima notizia. Non sarà il titolare, ma sarà un ottimo vice Higuain, giocatore che potrà dare una mano nell'arco della stagione in ottica turnover (cosa che è mancata tantissimo alla squadra di Allegri nell'ultima annata).

Schick, Barzagli - Sampdoria-Juventus - Serie A 2016/2017 - Getty ImagesGetty Images

Pavoletti in uscita, il Napoli chiede 20 milioni

Col rientro di Milik e il rinnovo di Mertens, è addio per Pavoletti che a Napoli ha collezionato solo 10 presenze e 0 gol tra campionato, Coppa Italia e Champions. Il classe '88 potrebbe fare ritorno al Genoa, possibile futuro anche all'Udinese (che cerca il dopo Zapata) o al Torino (che pensa già all'eventuale dopo Belotti). Secondo il Mattino di Napoli, sarà difficile però trattare con i partenopei che vogliono 20 milioni per cedere Pavoletti.

Secondo noi: A questa cifra, se venissero confermate le pretese del Napoli, nessuno comprerà Pavoletti. E dire che gli azzurri lo hanno acquistato a gennaio a 18 milioni, nel frattempo il giocatore non ha visto aumentare il proprio valore, anzi...

Pavoletti, Chiellini - Juventus-Napoli - Coppa Italia 2016/2017 - Getty ImagesGetty Images

Gilardino riparte dal Fiorita, con il sogno di ritrovare la Champions

Dopo un'annata terribile tra Empoli e Pescara, Gilardino potrebbe ripartire da San Marino. Secondo RTV San Marino, la trattativa è arrivata al suo epilogo con il ds del club La Fiorita che attende una riposata dall'ex attaccante di Milan e Fiorentina. La possibilità per Gilardino è quella di giocare la Champions League, ovviamente partendo dal 1° turno preliminare. Nel club sammarinese militano anche l'ex Roma Damiano Tommasi e l'ex Catania Adrian Ricchiuti.

Gilardino - Napoli-Pescara - Serie A 2016/2017 - LaPresseEurosport

Secondo noi: L'ultima stagione è stata la peggiore in carriera per Gilardino, tra infortuni, 0 gol in campionato e doppia retrocessione, sia con l'Empoli che con il Pescara. Sarò difficile trovare un nuovo ingaggio in Serie A, perché non provare con una squadra di San Marino? Il classe '82 avrebbe la chance di ritrovare la Champion:, la sua ultima partita nella massima competizione europea è datata 9 Marzo 2010, quando la sua Fiorentina vinse in casa contro il Bayern 3-2, risultato che non fu sufficiente per il passaggio ai quarti visto il successo dei bavaresi per 2-1 all'andata (con arbitro Ovrebo).