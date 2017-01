Le 5 verità che ci ha lasciato Fiorentina-Juventus

1) Il campionato è riaperto

Fuga della Juventus quasi completamente riassorbita e campionato riaperto. La prima notizia lasciata in dote dal big match del Franchi è proprio questa: abbiamo di nuovo un campionato. Roma a -1, Napoli a -4 e Milan potenziale mina vagante con le sue due partite da recuperare. Chi l’avrebbe detto anche solo qualche settimana fa?

2) Buffon non è infallibile

Anche il miglior portiere al mondo può vivere le sue serate “no”. Per una volta Gigi Buffon sveste i panni di Superman: sul diagonale di Kalinic non copre lo specchio di porta nel migliore dei modi e sul mortifero tiro-cross di Badelj non è il massimo della reattività. Anche Gigi Buffon è umano: quanto alla difesa della Juventus, può vivere anche lei giornate approssimative.

3) La Serie A non può perdere Kalinic

Altro che Cina nella mente: Nikola Kalinic ha trascinato i suoi da leader assoluto stappando il match con poderoso diagonale. È uno dei migliori attaccanti della Serie A e nella serata di Firenze ha dato vita a un entusiasmante duello a distanza con Higuain. Sarebbe un peccato mortale per il campionato vederlo partire.

4) La Juventus non può fare a meno di Pjanic

Il ribaltone voluto da Allegri non ha sortito gli effetti sperati: la scelta di rinunciare a Pjanic per puntare su un 3-5-2 con le ali Cuadrado e Alex Sandro col senno di poi è stata sbagliata. Singolare - e probabilmente dettata da un leggero infortunio - che il tecnico livornese abbia rinunciato al fantasista bosniaco proprio nel momento in cui pareva in rampa di lancio e finalmente integrato nel sistema Juventus. Ovunque la si voglia guardare, la qualità di Pjanic è imprescindibile.

5) Federico Chiesa è un giocatore vero

La Serie A 2016/2017 è sempre più il campionato dei giovani: nella giornata in cui Roberto Gagliardini si è preso l’Inter, il figlio d’arte Federico Chiesa ha dimostrato di essere un giocatore vero. I segnali c’erano già stati, ma la sontuosa recita disputata contro la Juventus ha i crismi dell’esame di maturità superato a pieni voti.

