Le 5 verità che ci ha lasciato Inter-Lazio

Brozovic è il nuovo faro nerazzurro

OK, Banega ha segnato. Certo, Kondogbia è riuscito finalmente a dare dei segnali incoraggianti. Ma senza la quantità e la qualità di Brozovic, l’Inter non avrebbe avuto un’anima. Il croato ha pressato tutto e tutti, mettendo in mostra una continuità mentale che spesso gli è mancata, anche nei momenti migliori. Se esiste un simbolo della rottura di Stefano Pioli rispetto alla gestione di Frank de Boer, questo è lui. Criticato, accantonato e messo sul mercato prima. Centrale per il progetto tattico attuale. Con un Brozovic di questo livello, 3-4-2-1 e 4-2-3-1 diventano ipotesi tattiche percorribili a seconda dell’occasione e dell’avversario. Per la gioia di chi gli gioca a fianco.

Icardi non merita le critiche, ma...

Con la doppietta inflitta alla Lazio, l’argentino ha spazzato via le critiche di chi lo aveva preso di mira per la recente astinenza (non segnava dal 28 novembre) e si è issato a 14 gol in 18 match. Capocannoniere solitario in attesa delle risposte di Edin Dzeko e Andrea Belotti, comunque staccati di due reti. Nella sfida di San Siro ha dimostrato che, quando rifornito adeguatamente, è un bomber come pochi. Semmai, bisognerebbe ragionare proprio sul discorso del suo essere “doppiettista”. Quella alla Lazio è stata la sesta in 18 giornate, record nei cinque maggiori campionati europei. Un bene, per carità. Ma anche un male se si pensa che il capitano nerazzurro ha timbrato soltanto in 8 partite su 18. Un modo come un altro per dire che quando le cose vanno bene, Icardi si esalta. Quando la partita non gli è cucita addosso, invece, difficilmente reagisce. Se vorrà riportare l’Inter dove merita, dovrà compiere quest’ultimo salto di qualità. Possibilmente con un maggior sostegno della critica.

La Lazio non è ancora pronta

E con questo siamo a cinque. Cinque scontri diretti con le big del campionato in cui la Lazio non riesce a vincere in questo campionato. Finora, i biancocelesti sono riusciti soltanto a strappare un pareggio a Napoli, l’unica partita di questo blocco di sfide in cui hanno segnato. Per il resto, 4 ko, zero reti prodotte e ben 8 incassate. Cosa significa? Che la squadra di Simone Inzaghi non dispone ancora degli anticorpi necessari per reagire alla forza d’urto avversaria e, statistiche alla mano, si spegne tremendamente alla distanza. A San Siro è partita bene, è stata sfortunata ma alla fine ha perso con merito. Complice un piano gara che, alla lunga, diviene prevedibile. Ma anche di un atteggiamento che porta a spremere un po’ troppo Felipe Anderson sulla fascia. Fatiche che, nell’arco dei 90’, si fanno sentire. La strada resta quella giusta, forse serve soltanto più consapevolezza nei propri mezzi e una dose ulteriore di coraggio. Quel Keita Balde in panchina, ad esempio...

Con Pioli l’Inter ha cambiato marcia

L’opera di normalizzazione sta iniziando a dare frutti. Se de Boer aveva ottenuto 14 punti nelle prime 11 partite di campionato, Pioli è già a quota 13 dopo le prime sei panchine. L’Inter subisce meno e produce di più, ha trovato una quadratura di gioco senza tanti fronzoli ma con idee semplici e chiare. L’unica via percorribile dopo gli sballottamenti della gestione olandese. A riprova del fatto che, in una situazione come quella nerazzurra, vi fosse innanzitutto bisogno di concretezza, ancor prima di grandi ideali.

Adesso l’Inter è una squadra

L’Inter non vinceva tre partite di fila dal periodo 27 ottobre-22 novembre 2015, quando arrivò a una striscia di quattro battendo Bologna, Roma, Torino e Frosinone senza subire gol. Allora veleggiava in testa alla classifica, adesso sta pian piano rimontando e sta recuperando le sembianze di una squadra d’alto livello. Maggiore compattezza (tre partite consecutive senza incassare reti), giocatori disposti nel modo più congeniale e discreto cinismo. Il modo migliore per mandare in archivio con un sorriso un 2016 deludente e guardare al prossimo anno con fiducia. Una sola avvertenza. Per il bene di tutti, meglio non parlare di piazzamento in Champions League fino a quando la classifica non cambierà ulteriormente.