Le 5 verità che ci ha lasciato Inter-Napoli

L’Inter schiera Nagatomo titolare nel 2017

E’ la prima verità che in realtà suona come una sentenza amara. Nagatomo dal 2011 gioca nell’Inter e nel corso degli anni si sono avvicendati tanti terzini che dovevano rimpiazzare il non dotatissimo Yuto. Quest’anno a sinistra doveva giocare Erkin, il primo acquisto e il primo epurato. Poi Ansaldi, adattato, che vista un’affidabilità molto precaria dal punto di vista fisico, ha lasciato il posto a Nagatomo. Appunto. La dirigenza – passata, presente o futura – dovrebbe preoccuparsi più del campo che del marketing.

Napoli, i numeri di un capolavoro

Il Napoli non aveva mai guadagnato 74 punti dopo 34 giornate in Serie A: record anche di gol fatti per la formazione partenopea nel massimo campionato (78). Il tutto dopo aver venduto Higuain e nonostante il grave infortunio patito da Milik. I partenopei non si imponevano in casa di Milan e Inter nella stessa stagione da 84 anni e in trasferta ha fatto meglio di tutti in questo campionato con 37 punti. Questo è il capolavoro di Sarri.

2017, Callejon, Insigne, Inter-Napoli, LaPresseLaPresse

Fallito l’obiettivo i nerazzurri hanno smesso di giocare

Due punti in sei partite. Fallito l’obiettivo Champions sono emersi tutti i limiti di una squadra priva di autostima e di leader in campo. Le voci sull’allontanamento di Pioli a fine stagione non hanno giovato e molti giocatori stanno dimostrando poco attaccamento alla maglia. Se ti chiami Inter questo è ancor più imperdonabile di errori 'alla Nagatomo'.

2017, Nagatomo, Callejon, Inter-Napoli, LaPresseLaPresse

Inter, i tifosi hanno ragione

" Dirigenza totalmente assente, in campo mezzi uomini senza orgoglio né mordente. Noi anche oggi 60.000. Gli unici a onorare la nostra storia "

Questo striscione è stato esposto in Curva Nord ed è la comprensibile esasperazione di un pubblico che continua a far registrare record di affluenza per poi assistere a magre figure della propria squadra. Il sostegno della tifoseria nerazzurra non è mai mancato. Al contrario, manca una società forte e un uomo che possa fare da ponte per prendere le decisioni che contano e metterci la faccia in momenti come questo.

Napoli, il secondo posto è un obiettivo alla portata

La Lazio ha servito l’assist al Napoli che ora può davvero ambire al secondo posto soffiando alla Roma la qualificazione diretta alla prossima Champions League con un bel tesoretto nelle casse societarie. Cagliari-Torino-Fiorentina-Sampdoria: il calendario non è proibitivo mentre i giallorossi dovranno affrontare Milan, Juventus, Chievo e Genoa. La strada è tracciata.