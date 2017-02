Le 5 verità che ci ha lasciato Juventus-Inter

La Juventus vince gli Scudetti perché sa vincere queste partite

L’Inter gioca un grande primo tempo, fa match alla pari, meriterebbe la concessione di un rigore, ma la Juventus colpisce due traverse e segna un gol pur senza brillare. Nella ripresa, Handanovic tiene in vita i nerazzurri che non infastidiscono più Buffon. La Vecchia Signora vince i campionati grazie a questi successi: tirati, sudati, gestiti, ottenuti con il minimo scarto, contro squadre che se la giocano e fanno anche bella figura per poi essere punite alla prima disattenzione. È la differenza che oggi esiste tra Madama e la coppia Roma-Napoli per esempio. Una differenza che a maggio solitamente si tramuta in sentenza.

Inter, la strada è quella giusta

Pioli ha rischiato cambiando modulo, ma sul piano del gioco è difficile imputargli qualcosa per quanto mostrato nel fortino dello Stadium. Ripartire da idee e gerarchie chiare è valso il filotto e la rinascita, l'assetto anti-Juve (difesa a tre e centrocampo folto) ha comunque messo in apprensione la prima della classe costringendo Allegri a trovare le contromisure tattiche. L’obiettivo terzo posto non è sfumato, anche se adesso è un po’ più lontano. Occorre lavorare su quello che ha funzionato meno: nella ripresa è mancata la lucidità in contropiede (da Icardi a Eder) e la convinzione della prima frazione.

Juventus, il sacrificio e quel 4-2-3-1 pronto per la Champions

Dietro le 28 vittorie consecutive in casa (19 di queste senza subire gol) c’è una corazzata sempre affamata, sempre cattiva nei duelli e con interpreti che sono disposti a sacrificarsi. Il 4-2-3-1 varato da Allegri sta mettendo in risalto le caratteristiche di un Mario Mandzukic a tutto campo, un tandem Khedira-Pjanic garanzia di qualità e quantità e un Dybala capace d’illuminare la scena con classe e imprevedibilità di repertorio. Insomma, le risposte fornite dal nuovo modulo sono state confortanti e questo abito sembra pensato apposta per la Champions, la cui fase decisiva è ormai alle porte.

Inter: gli errori di Rizzoli non devono diventare alibi

Ci sono arbitri fortemente decisionisti e altri che prediligono la “politica gestionale”. Ci sono i Tagliavento e i Rizzoli. Esistono stili d’arbitraggio diversi, ma la cosa importante è la stessa per tutti: arrivare alla decisione corretta. Juventus-Inter ha presentato degli episodi che hanno scatenato le discussioni, come il rigore non fischiato per l’intervento di Mandzukic su Icardi. Il finale di gara, però, rischia di costare ai nerazzurri delle defezioni significative in vista delle prossime sfide: Perisic è stato espulso per proteste e Icardi ha scagliato il pallone verso il centro del campo sfiorando il volto dell’arbitro. L’addizionale Orsato ha fatto capire all’argentino che avrebbe riportato l’accaduto nel referto. Potrebbe scattare una pesante squalifica (tre turni) considerata l’aggravante della fascia da capitano. Meglio metabolizzare la sconfitta in fretta perché gli errori altrui, se diventano alibi, possono risultare ancor più dannosi.

2017, Rizzoli, Juventus-Inter, LaPresseLaPresse

Il divario tra Juventus e Inter non è più incolmabile

Dodici mesi fa la Juventus batteva l’Inter in carrozza con una rete gentile omaggio degli ospiti e senza nemmeno faticare. Quest’anno i nerazzurri hanno vinto il match d'andata in casa, la miglior partita della gestione de Boer dove, però, le dinamiche avevano seguito più i binari emotivi che quelli del gioco. Questa sconfitta, se gestita bene, dovrebbe paradossalmente dare ancor più consapevolezza alla Milano nerazzurra. Forse Allegri esagera quando afferma che la squadra di Pioli avrebbe potuto competere per lo Scudetto senza quella falsa partenza, ma i numeri e le sette vittorie consecutive in fondo non portano così lontano da questa idea. Con acquisti mirati (Manolas, i terzini e delle valide alternative in attacco) l’anno prossimo l’Inter potrebbe davvero giocarsela.