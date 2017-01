Le 5 veritá che ci ha lasciato Milan-Napoli

1 - Il Napoli ha una rosa superiore al Milan

"Sarri e il budget Champions?" commenta Montella, "volevo prenderlo in giro. Infatti, è entrato Zielinski nel secondo tempo, l'ha pagato 20 milioni e non ha giocato titolare". "Il Milan ha circa 80 milioni in più di introiti rispetto al Napoli, secondo gli ultimi dati. Io di economia ne ho masticata per anni", afferma Sarri dopo la gara di San Siro. Tralasciando il battibecco continuo tra i due allenatori, è palese una disparità tecnica tra Milan e Napoli a favore degli azzurri. La rosa del Napoli è più profonda, costruita meglio e con più risorse. Considerando che ieri Pavoletti e Miliik non sono entrati in campo e che mancavano Ghoulam e Koulibaly. Se il Napoli inizia a credere più in sè stesso, può diventare una stagione indimenticabile. Per il Milan il sogno Champions pare svanito: l'obiettivo reale è quarto-quinto posto.

2 - Gustavo Gomez non può esser la prima riserva in difesa

Se manca uno tra Romagnoli e Paletta, gioca il difensore paraguaiano. E salvo un paio di casi, sono sempre stati guai. Con Zapata ai margini del progetto e spesso infortunato, il Milan, se ambisce a qualcosa di importante (piazzamento in zona Europa) non può permettersi una prma riserva dietro di così basso livello. Incredibile che la dirigenza rossonera non se ne sia ancora accorta.

3 - Bonaventura rende di più nel tridente

Ha iniziato il campionato da mezz'ala, ma da un mese e mezzo ormai sta giocando nel tridente offensivo. E, dopo le super prova di Doha e diieri sera, è evidente che Giacomo Bonaventura sia molto più utile alla causa rossonera in posizione più avanzata. Salta, l'uomo sa raddoppiare in fase difensiva, crossa bene, ha idee e tiro. Ormai un giocatore completo e di prima fascia, sicuramente da Nazionale. Riabbassarlo avrebbe poco senso.

Callejon Milan NapoliLaPresse

4 - Pavoletti e Milik: sarà dura prendersi un posto da titolari

Mertens due assist, Insigne e Callejon gol. Ed è quasi sempre così. Il Napoli dei 10 risultati utili consecutivi in campionato (sette vittorie e tre pareggi) ha segnato più di due reti di media a partita in questo parziale. Attacco stellare, sempre a segno, con meccanismi ormai rodati ed efficienza nella produzione di gol. Il tridente "dei piccoli" è una delle armi di Sarri. Ecco perché per Milik e Pavoletti sarà durissima prendersi una maglia da titolare. Potranno tornare utili in diverse partite, magari a gara in corso, in una stagione ancora ricca di impegni. Ma Insigne-Mertens-Callejon è un tridente che non si deve toccare.

5 - Non sempre il Milan può svegliarsi quando è in svantaggio

Ultimo, ma forse principale punto da analizzare. Il Milan regala quasi sempre un tempo agli avversari. Ieri diciamo che ha regalato almeno mezz'ora buona. L'approccio spesso sbagliato dei rossoneri alla partita, ha messo in salita tantissime gare per la squadra di Montella. E non sempre c'é tempo e margine per rimontare. Ieri il Milan dal 30' in poi ha reagito, ha dimostrato di essere in partita e di poter schiacciare il Napoli. Peccato che avesse giá concesso due gol. Così come giá accaduto qualche giorno prma contro il Torino. Montella e i suoi ragazzi devono lavorare su questo. Ok i grandi secondi tempi, ma nei primi non si può sempre andare sotto.

+++