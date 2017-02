Le 5 verità che ci ha lasciato Roma-Fiorentina

La Roma in casa è una sentenza

Undici vittorie su undici, quattordici “urrà” consecutivi se comprendiamo la scorsa stagione. La Roma tra le mura amiche è una sentenza e continua a riscrivere volumi di storia infrangendo nuovi record. Nei giorni del refrain #Famolostadio paradossalmente l’Olimpico si rivela il miglior amico della banda Spalletti, ora chiamata a innestare le marce alte in trasferta.

Il campionato è (ancora vivo)

Già, la Juventus potrebbe scappare a +7 se facesse il suo dovere nel recupero contro il Crotone, ma questa Roma ha tutte le carte in regola quantomeno per posticipare il più possibile la festa della Vecchia SIgnora. Dopo il ko inaspettato in casa della Sampdoria e le precedenti vittorie di misura la banda Spalletti è tornata a dare spettacolo (e a incutere timore). Insomma, il trono della Juventus è ben saldo ma alle sue spalle Roma e Napoli sanno incantare.

Dzeko è un centravanti bionico

L’espressione “macchina da gol” sarebbe riduttiva per il nuovo capocannoniere in solitaria Edin Dzeko, che non solo di gol ne fa (e tanti, sono già 17 in Serie A), ma agisce da centravanti puro agendo di sponda e alla bisogna smista palloni da regista avanzato. Centravanti bionico del duepuntozero, sempre più impattante nel nostro campionato. Gulliver.

Alla Viola non resta che l’Europa

L’exploit contro la Juventus al Franchi è ormai un ricordo sbiadito, soave ma sbiadito: la Fiorentina è precipitata in classifica e ora veleggia a debita distanza dalla quota che vale l’Europa League, con diverse squadre davanti a sé. Il rendimento discontinuo è una zavorra per la banda Sousa, bella a tratti ma incompleta e imperfetta con gravi black out. Che sia il palcoscenico europeo offerto dalla seconda competizione continentale per importanza quello ideale per consacrarsi?

AAA cercasi Borja Valero

Ma che fine ha fatto lo splendido tuttofare del centrocampo capace di dipingere calcio nei suoi primi quattro anni in Italia? Borja Valero è la controfigura di se stesso quest’anno, improduttivo e compassato nell’incedere. In certe occasioni si ha quasi la percezione che sia persino dannoso per la sua stessa squadra, sorta di giocatore in meno. Viale del tramonto?