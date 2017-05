Le 5 verità che ci ha lasciato Roma-Juventus

1. Testa e fame nel calcio sono tutto

La dimostrazione, ennesima, in quel dell’Olimpico dove la Roma, in stagione spesso criticata per gli atteggiamenti o i cali mentali, trova dalla voglia di non voler vedere la festa degli avversari sul proprio campo la forza non solo per vincere, ma di farlo in rimonta. Non che la motivazione alla Juventus mancasse (e ci mancherebbe altro, in palio c’era uno Scudetto), ma semplicemente per i giallorossi domenica sera è stata maggiore. E questo, nel pallone, quasi sempre, fa la differenza.

2. Nainggolan è il miglior centrocampista di questo campionato

Vero è che il centrocampo della Juventus non era certo quello dei titolari, ma se ci fosse stato bisogno dell’ennesima conferma il match contro i bianconeri è una nuova medaglia al valore per Radja Nainggolan. In mezzo al campo il belga sa fare tutto: sa coprire, sa leggere le linee di passaggio, sa correre, sa picchiare, sa mettere in porta i compagni, sa inserirsi, sa segnare. Serve altro? Prego, accomodatevi pure. Un giocatore che quando c’è con la testa e non eccede è semplicemente dominante.

Radja Nainggolan si gode la celebrazione coi compagni dopo il 3-1 siglato alla JuventusGetty Images

3. Nella Juventus qualcuno ha un po’ il fiato corto, quindi…

Non si può sempre spingere al massimo sull’acceleratore e lo sa bene Massimiliano Allegri che corre il rischio del turn over consapevole di dover concedere qualcosa ad alcuni dei migliori e di avere altri due match point, uno in casa col Crotone e l’altro eventualmente a Bologna. Se la tattica avrà pagato lo sapremo già mercoledì sera contro la Lazio, quando capiremo se il gioco a tenersi avrà portato i suoi frutti.

4. Roma, quanto rammarico

Premessa: con i “se” e con i “ma” non si è mai andati da nessuna parte, ma a posteriori quanto pesa il pari di Bergamo e la netta sconfitta nel derby con la Lazio? Tre punti contro i biancocelesti avrebbero messo la Roma, già stasera, a -1 dai bianconeri. Ecco che torna attualissimo il punto 1 di questo articolo: testa e fame sono tutto, specie nei momenti di difficoltà. Gli avesse avuti con un po’ più di costanza lungo tutto il corso dell’anno, saremmo qui sul serio a parlare di campionato riaperto.

5. Juve, meglio stasera che mercoledì

E nel titolo c’è già tutto. I bianconeri cercano di fare la storia e la carta è molto chiara a riguardo: un ko stasera aggiunge pressione ma è chiaramente rimediabile; uno mercoledì costerebbe un traguardo a cui la Juventus ha lavorato per tutta la stagione. Max Allegri ha fatto la sua chiara scelta – no Chiellini, no Dybala, no Alex Sandro, no Dani Alves – e alla fine la Juventus viene fuori un ko che può essere anche terapeutico: l’Olimpico è un campo in cui non si passa facilmente e i bianconeri l’hanno provato sulla propria pelle. Il settaggio per concentrazione e mentalità, contro la Lazio, dovrà essere differente.